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Los resultados de la quiniela generan expectativa día tras día, ya que es el juego más consultado de la Argentina. Cada sorteo es administrado por las loterías de las provincias y los premios mantienen un esquema fijo, basado en la precisión de los números elegidos por el apostador.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este lunes, 27 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 5981 (Las Flores) y las letras son: I O F Z.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del lunes 27 de julio

 1°5981 11°5560 
 3650  12°1091
 3°7102  13°3694 
 6075  14°7571 
 8068  15°0953 
 6°0684  16°2218
 7583  17°5950 
 2837  18°1155 
 5224  19°7378 
 10°0125  20°3540 

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este lunes 27 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este lunes 27 de julio. A la cabeza salió el número 1186 - El Humo.

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 1°1186 11°1068 
 6374   12°9529
 3°0076  13°7080 
 2090  14°5586 
 0665  15°0762 
 6°8745  16°2306
 8570  17°4915 
 1536  18°0257 
 8979  19°2339 
 10°0225  20°5959 

Los premios de la quiniela

En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se determinan conforme al número de aciertos de los apostadores. 

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope determinado. 

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¿Qué significa soñar con las flores?

Soñar con Las Flores suele simbolizar belleza, amor y renovación; anuncia alegría, gratitud y oportunidades que comienzan a florecer.

Si aparecen marchitas o caen, puede indicar decepciones o cierres de ciclo; los colores y tipos matizan el mensaje.

¿Qué significa soñar con el humo?

Soñar con humo simboliza confusión, secretos o señales que nublan tu juicio. También puede advertir sobre malentendidos o decisiones apresuradas.

Si el humo es ligero y se disipa, sugiere limpieza y cambio; si es denso o negro, indica estrés, advertencias internas y necesidad de detenerte para aclarar.