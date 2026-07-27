Los resultados de la quiniela generan expectativa día tras día, ya que es el juego más consultado de la Argentina. Cada sorteo es administrado por las loterías de las provincias y los premios mantienen un esquema fijo, basado en la precisión de los números elegidos por el apostador.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este lunes, 27 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 5981 (Las Flores) y las letras son: I O F Z.

Los resultados de la Quiniela Nacional del lunes 27 de julio

1° 5981 11° 5560 2° 3650 12° 1091 3° 7102 13° 3694 4° 6075 14° 7571 5° 8068 15° 0953 6° 0684 16° 2218 7° 7583 17° 5950 8° 2837 18° 1155 9° 5224 19° 7378 10° 0125 20° 3540

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este lunes 27 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este lunes 27 de julio. A la cabeza salió el número 1186 - El Humo.

1° 1186 11° 1068 2° 6374 12° 9529 3° 0076 13° 7080 4° 2090 14° 5586 5° 0665 15° 0762 6° 8745 16° 2306 7° 8570 17° 4915 8° 1536 18° 0257 9° 8979 19° 2339 10° 0225 20° 5959

Los premios de la quiniela

En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se determinan conforme al número de aciertos de los apostadores.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope determinado.

¿Qué significa soñar con las flores?

Soñar con Las Flores suele simbolizar belleza, amor y renovación; anuncia alegría, gratitud y oportunidades que comienzan a florecer.

Si aparecen marchitas o caen, puede indicar decepciones o cierres de ciclo; los colores y tipos matizan el mensaje.

¿Qué significa soñar con el humo?

Soñar con humo simboliza confusión, secretos o señales que nublan tu juicio. También puede advertir sobre malentendidos o decisiones apresuradas.

Si el humo es ligero y se disipa, sugiere limpieza y cambio; si es denso o negro, indica estrés, advertencias internas y necesidad de detenerte para aclarar.