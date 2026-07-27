En esta noticia

Los resultados de la quiniela generan expectativa día tras día, ya que es el juego más consultado de la Argentina. Cada sorteo es administrado por las loterías de las provincias y los premios mantienen un esquema fijo, basado en la precisión de los números elegidos por el apostador.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este lunes, 27 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 7137 (El Dentista) y las letras son: O D K R.

Te puede interesar

Agregarle canela al café | Qué beneficios tiene y cuánto se recomienda incorporar

Los resultados de la Quiniela Nacional del lunes 27 de julio

 1°7137 11°4463 
 5728  12°1600
 3°7507  13°6056 
 2132  14°4563 
 9214  15°2072 
 6°9427  16°8229
 7066  17°1134 
 4158  18°5861 
 8881  19°0781 
 10°3522  20°8098 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este lunes 27 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este lunes 27 de julio. A la cabeza salió el número 3029 - San Pedro.

Te puede interesar

Ni detergente, ni jabón: el truco express para sacar los rayones de los lentes en segundos
 1°3029 11°2421 
 9733   12°9982
 3°7132  13°5807 
 6436  14°6343 
 8332  15°5831 
 6°8420  16°7172
 8230  17°7077 
 0336  18°7278 
 1199  19°7201 
 10°5275  20°2480 

¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?

Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo suministra de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal preparado para suministrar contención e información.

También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.

Te puede interesar

Mezclar bicarbonato de sodio con agua oxigenada: por qué lo recomiendan tanto y para qué sirve

Te puede interesar

Oficial: el Gobierno visitará casa por casa con personal administrativo para comprobar la existencia de los titulares de pensiones en Colombia

¿Qué significa soñar con el dentista?

Soñar con El Dentista suele reflejar ansiedad por tu salud o por “arreglar” algo que te incomoda. Indica necesidad de enfrentar miedos y tomar decisiones para tu bienestar.

También puede simbolizar comunicación y apariencia: cuidar lo que dices y cómo te perciben. El malestar en el sueño sugiere cambios necesarios que al principio duelen, pero sanan.

¿Qué significa soñar con san pedro?

Soñar con San Pedro suele simbolizar guía espiritual, apertura de caminos y la búsqueda de perdón o una segunda oportunidad. También puede señalar decisiones clave y la necesidad de actuar según tus valores.

Si aparece con llaves o ante una puerta, sugiere acceso a nuevas etapas y responsabilidad sobre tus elecciones. Puede reflejar deseo de protección, fe renovada o reconciliación contigo y con los demás.