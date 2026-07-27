Los resultados de la quiniela generan expectativa día tras día, ya que es el juego más consultado de la Argentina. Cada sorteo es administrado por las loterías de las provincias y los premios mantienen un esquema fijo, basado en la precisión de los números elegidos por el apostador.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este lunes, 27 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 7137 (El Dentista) y las letras son: O D K R.

Los resultados de la Quiniela Nacional del lunes 27 de julio

1° 7137 11° 4463 2° 5728 12° 1600 3° 7507 13° 6056 4° 2132 14° 4563 5° 9214 15° 2072 6° 9427 16° 8229 7° 7066 17° 1134 8° 4158 18° 5861 9° 8881 19° 0781 10° 3522 20° 8098

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este lunes 27 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este lunes 27 de julio. A la cabeza salió el número 3029 - San Pedro.

1° 3029 11° 2421 2° 9733 12° 9982 3° 7132 13° 5807 4° 6436 14° 6343 5° 8332 15° 5831 6° 8420 16° 7172 7° 8230 17° 7077 8° 0336 18° 7278 9° 1199 19° 7201 10° 5275 20° 2480

¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?

Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo suministra de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal preparado para suministrar contención e información.

También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.

¿Qué significa soñar con el dentista?

Soñar con El Dentista suele reflejar ansiedad por tu salud o por “arreglar” algo que te incomoda. Indica necesidad de enfrentar miedos y tomar decisiones para tu bienestar.

También puede simbolizar comunicación y apariencia: cuidar lo que dices y cómo te perciben. El malestar en el sueño sugiere cambios necesarios que al principio duelen, pero sanan.

¿Qué significa soñar con san pedro?

Soñar con San Pedro suele simbolizar guía espiritual, apertura de caminos y la búsqueda de perdón o una segunda oportunidad. También puede señalar decisiones clave y la necesidad de actuar según tus valores.

Si aparece con llaves o ante una puerta, sugiere acceso a nuevas etapas y responsabilidad sobre tus elecciones. Puede reflejar deseo de protección, fe renovada o reconciliación contigo y con los demás.