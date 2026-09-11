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Con varias ediciones diarias y una larga tradición en la Argentina, la quiniela sigue siendo el juego de azar más popular. Cada provincia publica los resultados oficiales de cada sorteo y los premios se asignan bajo un sistema claro y previamente definido según el acierto numérico.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este jueves, 10 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el número 0755 (La Música) y las letras son: G K N X.

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Resultados de la Quiniela Nacional del jueves 10 de septiembre

 1°0755 11°5112 
 2778  12°1211
 3°6255  13°9144 
 6107  14°5549 
 7950  15°2880 
 6°1407  16°7318
 6911  17°5581 
 0088  18°6070 
 2130  19°2591 
 10°0634  20°4223 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este jueves 10 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este jueves 10 de septiembre. A la cabeza salió el número 6026 - La Misa.

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 1°6026 11°9789 
 3827   12°8703
 3°0792  13°9986 
 9742  14°5444 
 4777  15°6731 
 6°5342  16°4387
 0403  17°9108 
 5646  18°0452 
 4057  19°6053 
 10°0893  20°4371 

Consejos para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una modo de esparcimiento y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ello, es crucial crear límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

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¿Qué significa soñar con la música?

Soñar con La Música suele reflejar tu estado emocional: armonía, alegría o necesidad de consuelo. También indica creatividad y deseo de expresarte.

Si la melodía es clara y agradable, sugiere equilibrio y buenas noticias; si es disonante o apagada, puede señalar estrés interno o conflictos por resolver.

¿Qué significa soñar con la misa?

Soñar con La Misa suele reflejar una búsqueda de paz interior, guía espiritual o necesidad de reconexión con tus valores y tu comunidad.

También puede señalar culpa o deseo de perdón, la importancia de rituales y compromisos, o el anhelo de orden y pertenencia en momentos de cambio.