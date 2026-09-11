Con varias ediciones diarias y una larga tradición en la Argentina, la quiniela sigue siendo el juego de azar más popular. Cada provincia publica los resultados oficiales de cada sorteo y los premios se asignan bajo un sistema claro y previamente definido según el acierto numérico.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este jueves, 10 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el número 0755 (La Música) y las letras son: G K N X.

Resultados de la Quiniela Nacional del jueves 10 de septiembre

1° 0755 11° 5112 2° 2778 12° 1211 3° 6255 13° 9144 4° 6107 14° 5549 5° 7950 15° 2880 6° 1407 16° 7318 7° 6911 17° 5581 8° 0088 18° 6070 9° 2130 19° 2591 10° 0634 20° 4223

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este jueves 10 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este jueves 10 de septiembre. A la cabeza salió el número 6026 - La Misa.

1° 6026 11° 9789 2° 3827 12° 8703 3° 0792 13° 9986 4° 9742 14° 5444 5° 4777 15° 6731 6° 5342 16° 4387 7° 0403 17° 9108 8° 5646 18° 0452 9° 4057 19° 6053 10° 0893 20° 4371

Consejos para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una modo de esparcimiento y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ello, es crucial crear límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

¿Qué significa soñar con la música?

Soñar con La Música suele reflejar tu estado emocional: armonía, alegría o necesidad de consuelo. También indica creatividad y deseo de expresarte.

Si la melodía es clara y agradable, sugiere equilibrio y buenas noticias; si es disonante o apagada, puede señalar estrés interno o conflictos por resolver.

¿Qué significa soñar con la misa?

Soñar con La Misa suele reflejar una búsqueda de paz interior, guía espiritual o necesidad de reconexión con tus valores y tu comunidad.

También puede señalar culpa o deseo de perdón, la importancia de rituales y compromisos, o el anhelo de orden y pertenencia en momentos de cambio.