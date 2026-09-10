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Los sorteos diarios de la quiniela reúnen a miles de concursantes que esperan los números ganadores. Administrada por las loterías provinciales, esta forma de juego otorga premios fijos que varían en función del acierto numérico y del monto destinado a la apuesta.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este jueves, 10 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el número 0340 (El Cura) y las letras son: A A J Z.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del jueves 10 de septiembre

 1°0340 11°3144 
 6166  12°9726
 3°8664  13°2557 
 0123  14°0981 
 4434  15°3473 
 6°1042  16°5708
 5960  17°8702 
 2159  18°4901 
 0574  19°7193 
 10°2796  20°0656 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este jueves 10 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este jueves 10 de septiembre. A la cabeza salió el número 8589 - La Rata.

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 1°8589 11°6839 
 4230   12°9457
 3°6051  13°7567 
 3997  14°0176 
 3683  15°4331 
 6°2394  16°4739
 8316  17°3896 
 8704  18°4898 
 3281  19°4469 
 10°1496  20°3397 

¿A qué hora es la quiniela hoy?

Los sorteos se realizan cinco veces al día:

  • La Previa (a las 8 horas)
  • La Primera (a las 12 horas)
  • La Matutina (a las 15 horas)
  • La Vespertina (a las 18 horas)
  • La Nocturna (a las 21 horas).

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¿Qué significa soñar con el cura?

Soñar con El Cura suele reflejar una búsqueda de guía espiritual o moral, la necesidad de perdón o el deseo de consuelo interior.

Si El Cura aparece amable puede señalar paz y apoyo; si es severo, puede aludir a culpa, conflictos con la autoridad o la revisión de tus propios límites y creencias.

¿Qué significa soñar con la rata?

Soñar con La Rata suele señalar preocupaciones ocultas, traición o ambientes tóxicos que requieren limpieza. Refleja ansiedad y desconfianza ante situaciones o personas cercanas.

Si La Rata aparece sana o amistosa, simboliza astucia, adaptabilidad y ahorro. Indica oportunidades prácticas y capacidad para sortear obstáculos menores con ingenio.