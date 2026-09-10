Los sorteos diarios de la quiniela reúnen a miles de concursantes que esperan los números ganadores. Administrada por las loterías provinciales, esta forma de juego otorga premios fijos que varían en función del acierto numérico y del monto destinado a la apuesta.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este jueves, 10 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el número 0340 (El Cura) y las letras son: A A J Z.

Los resultados de la Quiniela Nacional del jueves 10 de septiembre

1° 0340 11° 3144 2° 6166 12° 9726 3° 8664 13° 2557 4° 0123 14° 0981 5° 4434 15° 3473 6° 1042 16° 5708 7° 5960 17° 8702 8° 2159 18° 4901 9° 0574 19° 7193 10° 2796 20° 0656

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este jueves 10 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este jueves 10 de septiembre. A la cabeza salió el número 8589 - La Rata.

1° 8589 11° 6839 2° 4230 12° 9457 3° 6051 13° 7567 4° 3997 14° 0176 5° 3683 15° 4331 6° 2394 16° 4739 7° 8316 17° 3896 8° 8704 18° 4898 9° 3281 19° 4469 10° 1496 20° 3397

¿A qué hora es la quiniela hoy?

Los sorteos se realizan cinco veces al día:

La Previa (a las 8 horas)

La Primera (a las 12 horas)

La Matutina (a las 15 horas)

La Vespertina (a las 18 horas)

La Nocturna (a las 21 horas).

¿Qué significa soñar con el cura?

Soñar con El Cura suele reflejar una búsqueda de guía espiritual o moral, la necesidad de perdón o el deseo de consuelo interior.

Si El Cura aparece amable puede señalar paz y apoyo; si es severo, puede aludir a culpa, conflictos con la autoridad o la revisión de tus propios límites y creencias.

¿Qué significa soñar con la rata?

Soñar con La Rata suele señalar preocupaciones ocultas, traición o ambientes tóxicos que requieren limpieza. Refleja ansiedad y desconfianza ante situaciones o personas cercanas.

Si La Rata aparece sana o amistosa, simboliza astucia, adaptabilidad y ahorro. Indica oportunidades prácticas y capacidad para sortear obstáculos menores con ingenio.