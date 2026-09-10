Con varias ediciones diarias y una larga tradición en la Argentina, la quiniela sigue siendo el juego de azar más popular. Cada provincia publica los resultados oficiales de cada sorteo y los premios se asignan bajo un sistema claro y previamente definido según el acierto numérico.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este jueves, 10 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el número 3015 (Niña Bonita) y las letras son: U F F Z.

Resultados de la Quiniela Nacional del jueves 10 de septiembre

1° 3015 11° 9508 2° 1834 12° 0291 3° 5844 13° 9573 4° 0686 14° 5515 5° 7152 15° 1245 6° 4515 16° 2057 7° 4197 17° 6258 8° 5393 18° 1752 9° 4128 19° 8829 10° 2151 20° 4512

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este jueves 10 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este jueves 10 de septiembre. A la cabeza salió el número 8384 - La Iglesia.

1° 8384 11° 9089 2° 2604 12° 0330 3° 4272 13° 0567 4° 6806 14° 5719 5° 0266 15° 9500 6° 7481 16° 0566 7° 6416 17° 0563 8° 3553 18° 2799 9° 1695 19° 9618 10° 9894 20° 1058

¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?

El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros dispersos en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.

Cada centro está equipado por un grupo interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.

¿Qué significa soñar con niña bonita?

Soñar con Niña Bonita suele simbolizar inocencia, ternura y nuevas ilusiones. También puede reflejar el deseo de proteger o reconectar con tu lado más puro.

En ocasiones anuncia comienzos felices o noticias agradables en el entorno familiar. Si el sueño alegra, sugiere equilibrio; si inquieta, revela inseguridades a atender.

¿Qué significa soñar con la iglesia?

Soñar con la Iglesia suele simbolizar búsqueda de guía espiritual, valores y protección. Indica necesidad de fe, consuelo o pertenencia.

También puede reflejar culpa, deseo de perdón o reconciliación interior. Según el contexto, señala normas internas, cambios o apoyo comunitario.