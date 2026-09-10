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Con varias ediciones diarias y una larga tradición en la Argentina, la quiniela sigue siendo el juego de azar más popular. Cada provincia publica los resultados oficiales de cada sorteo y los premios se asignan bajo un sistema claro y previamente definido según el acierto numérico.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este jueves, 10 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el número 3015 (Niña Bonita) y las letras son: U F F Z.

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Resultados de la Quiniela Nacional del jueves 10 de septiembre

 1°3015 11°9508 
 1834  12°0291
 3°5844  13°9573 
 0686  14°5515 
 7152  15°1245 
 6°4515  16°2057
 4197  17°6258 
 5393  18°1752 
 4128  19°8829 
 10°2151  20°4512 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este jueves 10 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este jueves 10 de septiembre. A la cabeza salió el número 8384 - La Iglesia.

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 1°8384 11°9089 
 2604   12°0330
 3°4272  13°0567 
 6806  14°5719 
 0266  15°9500 
 6°7481  16°0566
 6416  17°0563 
 3553  18°2799 
 1695  19°9618 
 10°9894  20°1058 

¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?

El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros dispersos en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.

Cada centro está equipado por un grupo interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.

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¿Qué significa soñar con niña bonita?

Soñar con Niña Bonita suele simbolizar inocencia, ternura y nuevas ilusiones. También puede reflejar el deseo de proteger o reconectar con tu lado más puro.

En ocasiones anuncia comienzos felices o noticias agradables en el entorno familiar. Si el sueño alegra, sugiere equilibrio; si inquieta, revela inseguridades a atender.

¿Qué significa soñar con la iglesia?

Soñar con la Iglesia suele simbolizar búsqueda de guía espiritual, valores y protección. Indica necesidad de fe, consuelo o pertenencia.

También puede reflejar culpa, deseo de perdón o reconciliación interior. Según el contexto, señala normas internas, cambios o apoyo comunitario.