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La quiniela es el juego más preferido por las personas que buscan resultados rápidos y comprobados. Bajo la administración de las loterías provinciales, se realiza en distintos momentos del día y ofrece premios fijos que se calculan según la posición y la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este jueves, 10 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el número 5075 (El Payaso) y las letras son: O B D J.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del jueves 10 de septiembre

 1°5075 11°1633 
 0103  12°0253
 3°4141  13°2047 
 1430  14°5105 
 0418  15°6343 
 6°4284  16°1252
 0080  17°8077 
 6277  18°7653 
 4331  19°8616 
 10°9828  20°6423 

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este jueves 10 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este jueves 10 de septiembre. A la cabeza salió el número 8107 - Revolver.

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 1°8107 11°7293 
 7418   12°3025
 3°8795  13°1092 
 3611  14°7413 
 6761  15°5436 
 6°3671  16°8762
 0006  17°8781 
 6054  18°5737 
 6203  19°4539 
 10°7229  20°2858 

¿A qué hora es la quiniela hoy?

Los sorteos se realizan cinco veces al día:

  • La Previa (a las 8 horas)
  • La Primera (a las 12 horas)
  • La Matutina (a las 15 horas)
  • La Vespertina (a las 18 horas)
  • La Nocturna (a las 21 horas).

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¿Qué significa soñar con el payaso?

Soñar con El Payaso simboliza la máscara: humor que esconde miedos, inseguridades o necesidad de aliviar tensiones.

Si es amable sugiere creatividad y juego; si es inquietante, alerta sobre engaños, burlas o algo que no estás tomando en serio.

¿Qué significa soñar con revolver?

Soñar con Revolver suele reflejar conflicto, miedo o necesidad de protegerte. Indica sensación de amenaza y deseo de recuperar control personal.

También puede alertar sobre impulsividad o agresión contenida. Invita a canalizar la tensión, poner límites y actuar con cautela ante riesgos.