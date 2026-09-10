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La quiniela es el juego más preferido por las personas que buscan resultados rápidos y comprobados. Bajo la administración de las loterías provinciales, se realiza en distintos momentos del día y ofrece premios fijos que se calculan según la posición y la cantidad de cifras acertadas.
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este jueves, 10 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el número 5075 (El Payaso) y las letras son: O B D J.
Los resultados de la Quiniela Nacional del jueves 10 de septiembre
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|5075
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|1633
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|0103
|12°
|0253
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|4141
|13°
|2047
|4°
|1430
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|5105
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|0418
|15°
|6343
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|4284
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|0080
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|8077
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|6277
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|7653
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|4331
|19°
|8616
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|9828
|20°
|6423
Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este jueves 10 de septiembre
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este jueves 10 de septiembre. A la cabeza salió el número 8107 - Revolver.
|1°
|8107
|11°
|7293
|2°
|7418
|12°
|3025
|3°
|8795
|13°
|1092
|4°
|3611
|14°
|7413
|5°
|6761
|15°
|5436
|6°
|3671
|16°
|8762
|7°
|0006
|17°
|8781
|8°
|6054
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|5737
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|6203
|19°
|4539
|10°
|7229
|20°
|2858
¿A qué hora es la quiniela hoy?
Los sorteos se realizan cinco veces al día:
- La Previa (a las 8 horas)
- La Primera (a las 12 horas)
- La Matutina (a las 15 horas)
- La Vespertina (a las 18 horas)
- La Nocturna (a las 21 horas).
¿Qué significa soñar con el payaso?
Soñar con El Payaso simboliza la máscara: humor que esconde miedos, inseguridades o necesidad de aliviar tensiones.
Si es amable sugiere creatividad y juego; si es inquietante, alerta sobre engaños, burlas o algo que no estás tomando en serio.
¿Qué significa soñar con revolver?
Soñar con Revolver suele reflejar conflicto, miedo o necesidad de protegerte. Indica sensación de amenaza y deseo de recuperar control personal.
También puede alertar sobre impulsividad o agresión contenida. Invita a canalizar la tensión, poner límites y actuar con cautela ante riesgos.