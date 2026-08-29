La quiniela es el juego más preferido por los que buscan resultados rápidos y comprobados. Bajo la administración de las loterías provinciales, se realiza en diversos momentos del día y ofrece premios fijos que se calculan según la posición y la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este sábado, 29 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 3322 (Loco) y las letras son: A I O Z.

Los resultados de la Quiniela Nacional del sábado 29 de agosto

1° 3322 11° 1941 2° 0689 12° 7406 3° 2797 13° 8621 4° 8427 14° 4761 5° 2755 15° 6595 6° 8189 16° 5525 7° 1192 17° 1848 8° 7726 18° 3387 9° 9989 19° 0127 10° 7310 20° 4962

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este sábado 29 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este sábado 29 de agosto. A la cabeza salió el número 4267 - Mordida.

1° 4267 11° 8743 2° 6932 12° 1730 3° 1433 13° 3313 4° 7952 14° 2964 5° 6164 15° 0967 6° 7921 16° 1090 7° 2576 17° 9930 8° 1257 18° 8393 9° 5317 19° 1290 10° 0860 20° 8895

¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?

Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo suministra de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal preparado para proporcionar contención e información.

También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.

¿Qué significa soñar con loco?

Soñar con “Loco” simboliza impulsividad, libertad y ruptura de reglas; puede reflejar deseo de empezar de cero y explorar lo desconocido.

Si el Loco inspira alegría, anuncia nuevos comienzos; si causa temor o caos, alerta sobre decisiones imprudentes y pérdida de control.

¿Qué significa soñar con mordida?

Soñar con Mordida suele señalar sensación de ataque, presión o límites invadidos. También puede aludir a culpa reprimida, traición o temor a perder control.

El sentido cambia según quién muerde, la parte del cuerpo y la emoción al despertar. Si muerdes tú, sugiere impulso o necesidad de poner límites; si te muerden, alerta sobre conflictos o invasiones.