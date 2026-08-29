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La quiniela es el juego más preferido por los que buscan resultados rápidos y comprobados. Bajo la administración de las loterías provinciales, se realiza en diversos momentos del día y ofrece premios fijos que se calculan según la posición y la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este sábado, 29 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 3322 (Loco) y las letras son: A I O Z.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del sábado 29 de agosto

 1°3322 11°1941 
 0689  12°7406
 3°2797  13°8621 
 8427  14°4761 
 2755  15°6595 
 6°8189  16°5525
 1192  17°1848 
 7726  18°3387 
 9989  19°0127 
 10°7310  20°4962 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este sábado 29 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este sábado 29 de agosto. A la cabeza salió el número 4267 - Mordida.

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 1°4267 11°8743 
 6932   12°1730
 3°1433  13°3313 
 7952  14°2964 
 6164  15°0967 
 6°7921  16°1090
 2576  17°9930 
 1257  18°8393 
 5317  19°1290 
 10°0860  20°8895 

¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?

Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo suministra de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal preparado para proporcionar contención e información.

También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.

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¿Qué significa soñar con loco?

Soñar con “Loco” simboliza impulsividad, libertad y ruptura de reglas; puede reflejar deseo de empezar de cero y explorar lo desconocido.

Si el Loco inspira alegría, anuncia nuevos comienzos; si causa temor o caos, alerta sobre decisiones imprudentes y pérdida de control.

¿Qué significa soñar con mordida?

Soñar con Mordida suele señalar sensación de ataque, presión o límites invadidos. También puede aludir a culpa reprimida, traición o temor a perder control.

El sentido cambia según quién muerde, la parte del cuerpo y la emoción al despertar. Si muerdes tú, sugiere impulso o necesidad de poner límites; si te muerden, alerta sobre conflictos o invasiones.