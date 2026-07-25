Como cada día, la quiniela vuelve a presentar sus resultados oficiales a través de las loterías provinciales del país. Se trata del juego de apuesta con mayor tradición en la Argentina, cuyos premios dependen exclusivamente de la cantidad de números acertadas y del monto apostado.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este sábado, 25 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 0395 (Anteojos) y las letras son: O O G V.

Resultados de la Quiniela Nacional del sábado 25 de julio

1° 0395 11° 2375 2° 7751 12° 3154 3° 0008 13° 0906 4° 6900 14° 4405 5° 7746 15° 3882 6° 7234 16° 7825 7° 0647 17° 3390 8° 4031 18° 3592 9° 7539 19° 3333 10° 3050 20° 8486

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este sábado 25 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este sábado 25 de julio. A la cabeza salió el número 8373 - Hospital.

1° 8373 11° 3665 2° 7434 12° 3716 3° 9328 13° 4611 4° 9557 14° 6183 5° 8282 15° 8441 6° 4888 16° 9279 7° 0210 17° 1457 8° 4065 18° 7487 9° 0469 19° 9050 10° 4240 20° 7196

¿Qué es la quiniela?

El juego de azar más conocido de la Argentina es organizado y fiscalizado por las quinielas de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de un juego bancado que no cuenta con un pozo acumulado y las ganancias se determinan en función de los aciertos individuales de los apostadores.

Cada jurisdicción establece un "tope de banca", un límite máximo que se utiliza para calcular los pagos en caso de que el total de premios a abonar supere ese umbral. Este mecanismo permite prorratear los pagos entre los ganadores, garantizando la sostenibilidad del modelo de apuestas.

¿Qué significa soñar con anteojos?

Soñar con anteojos sugiere búsqueda de claridad y enfoque; necesitas ver una situación con más detalle o corregir malentendidos.

También simboliza protección y juicio crítico: te invita a filtrar influencias externas y mirar la verdad detrás de las apariencias.

¿Qué significa soñar con hospital?

Soñar con un hospital suele reflejar necesidad de sanar, ya sea física o emocionalmente. Indica búsqueda de ayuda, descanso o atención para resolver algo que te preocupa.

También puede señalar cambios y vulnerabilidad, invitándote a cuidarte más. Si el sueño es tenso, sugiere ansiedad por la salud; si es calmado, anuncia recuperación y alivio.