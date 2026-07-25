En esta noticia

Como cada día, la quiniela vuelve a presentar sus resultados oficiales a través de las loterías provinciales del país. Se trata del juego de apuesta con mayor tradición en la Argentina, cuyos premios dependen exclusivamente de la cantidad de números acertadas y del monto apostado.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este sábado, 25 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 0395 (Anteojos) y las letras son: O O G V.

Te puede interesar

Orgullo nacional: esta localidad argentina fue elegida como la mejor del mundo para visitar en 2026

Resultados de la Quiniela Nacional del sábado 25 de julio

 1°0395 11°2375 
 7751  12°3154
 3°0008  13°0906 
 6900  14°4405 
 7746  15°3882 
 6°7234  16°7825
 0647  17°3390 
 4031  18°3592 
 7539  19°3333 
 10°3050  20°8486 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este sábado 25 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este sábado 25 de julio. A la cabeza salió el número 8373 - Hospital.

Te puede interesar

Mezclar bicarbonato de sodio con detergente y azúcar: para qué sirve y por qué lo recomiendan
 1°8373 11°3665 
 7434   12°3716
 3°9328  13°4611 
 9557  14°6183 
 8282  15°8441 
 6°4888  16°9279
 0210  17°1457 
 4065  18°7487 
 0469  19°9050 
 10°4240  20°7196 

¿Qué es la quiniela?

El juego de azar más conocido de la Argentina es organizado y fiscalizado por las quinielas de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de un juego bancado que no cuenta con un pozo acumulado y las ganancias se determinan en función de los aciertos individuales de los apostadores.

Cada jurisdicción establece un "tope de banca", un límite máximo que se utiliza para calcular los pagos en caso de que el total de premios a abonar supere ese umbral. Este mecanismo permite prorratear los pagos entre los ganadores, garantizando la sostenibilidad del modelo de apuestas.

Te puede interesar

Marie Curie, investigadora: “La mejor vida no es la más prolongada, sino aquella que está llena de buenas acciones”

Te puede interesar

Pocos lo conocen: para qué son sirven los números rojos de la cinta métrica y por qué existen

¿Qué significa soñar con anteojos?

Soñar con anteojos sugiere búsqueda de claridad y enfoque; necesitas ver una situación con más detalle o corregir malentendidos.

También simboliza protección y juicio crítico: te invita a filtrar influencias externas y mirar la verdad detrás de las apariencias.

¿Qué significa soñar con hospital?

Soñar con un hospital suele reflejar necesidad de sanar, ya sea física o emocionalmente. Indica búsqueda de ayuda, descanso o atención para resolver algo que te preocupa.

También puede señalar cambios y vulnerabilidad, invitándote a cuidarte más. Si el sueño es tenso, sugiere ansiedad por la salud; si es calmado, anuncia recuperación y alivio.