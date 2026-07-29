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La quiniela es el juego más preferido por los que buscan resultados rápidos y comprobados. Bajo la administración de las loterías provinciales, se realiza en distintos momentos del día y ofrece premios fijos que se calculan según la posición y la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este martes, 28 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 6914 (Borracho) y las letras son: O F S W.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del martes 28 de julio

 1°6914 11°6010 
 3206  12°2015
 3°2011  13°0901 
 3899  14°7094 
 8881  15°4832 
 6°2401  16°8799
 4807  17°4057 
 0273  18°7346 
 4644  19°9350 
 10°4578  20°4749 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este martes 28 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este martes 28 de julio. A la cabeza salió el número 1615 - Niña Bonita.

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 1°1615 11°2602 
 4493   12°9315
 3°2940  13°6577 
 9446  14°7453 
 3812  15°3164 
 6°2625  16°5034
 6176  17°1227 
 1016  18°3469 
 0857  19°1567 
 10°5606  20°1742 

Recomendaciones para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una modo de ocio y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ese motivo, es crucial crear límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

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¿Qué significa soñar con borracho?

Soñar con un borracho puede reflejar pérdida de control, impulsividad o necesidad de escapar del estrés. Señala emociones desbordadas que requieren límites y autocuidado.

También puede ser una advertencia sobre decisiones apresuradas o influencias negativas. El contexto y lo que sientes en el sueño determinan si es aviso, deseo de relax o reflejo de culpa.

¿Qué significa soñar con niña bonita?

Soñar con una niña bonita suele simbolizar inocencia, pureza y nuevas oportunidades. Puede reflejar el deseo de empezar de cero o de reconectar con tu lado más tierno y auténtico.

También puede aludir a la autoimagen y a cómo valoras tu belleza interior. Según el contexto del sueño, indica alegría próxima, protección de algo valioso o necesidad de cuidado emocional.