La quiniela es el juego más seleccionado por aquellos que buscan resultados rápidos y comprobados. Bajo la administración de las loterías provinciales, se realiza en varios momentos del día y ofrece premios fijos que se calculan según la posición y la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este martes, 11 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 2242 (Zapatillas) y las letras son: I C D V.

Los resultados de la Quiniela Nacional del martes 11 de agosto

1° 2242 11° 0608 2° 3408 12° 6293 3° 0172 13° 0113 4° 5495 14° 6857 5° 7415 15° 3775 6° 7451 16° 8944 7° 4909 17° 8491 8° 7344 18° 7340 9° 9880 19° 8391 10° 4550 20° 5707

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este martes 11 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este martes 11 de agosto. A la cabeza salió el número 5132 - Dinero.

1° 5132 11° 7140 2° 5765 12° 8211 3° 7693 13° 6054 4° 9916 14° 1898 5° 7587 15° 3978 6° 2296 16° 5165 7° 2831 17° 2599 8° 7606 18° 1075 9° 8938 19° 7585 10° 6249 20° 2780

Los premios de la quiniela

En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se fijan en base al número de aciertos de los apostadores.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope determinado.

¿Qué significa soñar con zapatillas?

Soñar con Zapatillas suele representar movimiento, cambios y la disposición para avanzar en tus metas. También alude a la necesidad de comodidad y libertad al tomar decisiones.

El estado de las Zapatillas da pistas: nuevas indican confianza y comienzos; gastadas o sucias señalan cansancio u obstáculos. Su color y ajuste reflejan tu energía y seguridad personal.

¿Qué significa soñar con dinero?

Soñar con dinero suele reflejar valoración personal, recursos internos y oportunidades de prosperidad o crecimiento en tu vida.

También puede señalar preocupaciones económicas, miedo a pérdidas o la necesidad de replantear tus prioridades y relación con el valor.