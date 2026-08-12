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La quiniela es el juego más seleccionado por aquellos que buscan resultados rápidos y comprobados. Bajo la administración de las loterías provinciales, se realiza en varios momentos del día y ofrece premios fijos que se calculan según la posición y la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este martes, 11 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 2242 (Zapatillas) y las letras son: I C D V.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del martes 11 de agosto

 1°2242 11°0608 
 3408  12°6293
 3°0172  13°0113 
 5495  14°6857 
 7415  15°3775 
 6°7451  16°8944
 4909  17°8491 
 7344  18°7340 
 9880  19°8391 
 10°4550  20°5707 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este martes 11 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este martes 11 de agosto. A la cabeza salió el número 5132 - Dinero.

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 1°5132 11°7140 
 5765   12°8211
 3°7693  13°6054 
 9916  14°1898 
 7587  15°3978 
 6°2296  16°5165
 2831  17°2599 
 7606  18°1075 
 8938  19°7585 
 10°6249  20°2780 

Los premios de la quiniela

En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se fijan en base al número de aciertos de los apostadores. 

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope determinado. 

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¿Qué significa soñar con zapatillas?

Soñar con Zapatillas suele representar movimiento, cambios y la disposición para avanzar en tus metas. También alude a la necesidad de comodidad y libertad al tomar decisiones.

El estado de las Zapatillas da pistas: nuevas indican confianza y comienzos; gastadas o sucias señalan cansancio u obstáculos. Su color y ajuste reflejan tu energía y seguridad personal.

¿Qué significa soñar con dinero?

Soñar con dinero suele reflejar valoración personal, recursos internos y oportunidades de prosperidad o crecimiento en tu vida.

También puede señalar preocupaciones económicas, miedo a pérdidas o la necesidad de replantear tus prioridades y relación con el valor.