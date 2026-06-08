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La quiniela, gestionada por las loterías oficiales de cada jurisdicción, es el juego de apuestas más elegido en el país. Sus resultados se actualizan varias veces por día y los premios se establecen de forma fija, en relación con la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este lunes, 8 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 1264 (Llanto) y las letras son: P Q S V.

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Resultados de la Quiniela Nacional del lunes 8 de junio

 1°1264 11°3324 
 2203  12°9574
 3°9057  13°2359 
 0317  14°4996 
 7099  15°1365 
 6°9855  16°4775
 8908  17°4294 
 2551  18°2850 
 1550  19°5298 
 10°7137  20°6849 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este lunes 8 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este lunes 8 de junio. A la cabeza salió el número 7278 - Ramera.

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 1°7278 11°4101 
 9392   12°0713
 3°8599  13°7581 
 4690  14°9479 
 2111  15°3174 
 6°8744  16°9714
 6410  17°6456 
 4678  18°8582 
 2210  19°2387 
 10°5819  20°2960 

Los premios de la quiniela

En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se fijan de acuerdo con el número de aciertos de los apostadores. 

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope establecido. 

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¿Qué significa soñar con llanto?

Soñar con llanto suele simbolizar liberación emocional y necesidad de desahogo. Indica que tu mente está procesando estrés, tristeza o un duelo pendiente.

Si el llanto trae alivio, sugiere sanación y cierre; si genera angustia, señala vulnerabilidad o falta de apoyo. Ver a otros llorar puede alertar sobre empatía necesaria y cuidados en tus relaciones.

¿Qué significa soñar con ramera?

Soñar con una “ramera” (trabajadora sexual) puede reflejar conflictos internos sobre deseo, culpa o miedo al juicio social. También alude a relaciones percibidas como transaccionales o a límites emocionales poco claros.

En otros casos simboliza búsqueda de libertad, exploración de la propia sensualidad o necesidad de afirmar tu valor personal. El sentido exacto depende del contexto del sueño y de cómo te sentiste en él.