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La quiniela, gestionada por las loterías oficiales de cada jurisdicción, es el juego de apuestas más elegido en el país. Sus resultados se actualizan varias veces por día y los premios se establecen de forma fija, en relación con la cantidad de cifras acertadas.
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este lunes, 8 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 1264 (Llanto) y las letras son: P Q S V.
Resultados de la Quiniela Nacional del lunes 8 de junio
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Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este lunes 8 de junio
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este lunes 8 de junio. A la cabeza salió el número 7278 - Ramera.
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|4101
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Los premios de la quiniela
En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se fijan de acuerdo con el número de aciertos de los apostadores.
Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope establecido.
¿Qué significa soñar con llanto?
Soñar con llanto suele simbolizar liberación emocional y necesidad de desahogo. Indica que tu mente está procesando estrés, tristeza o un duelo pendiente.
Si el llanto trae alivio, sugiere sanación y cierre; si genera angustia, señala vulnerabilidad o falta de apoyo. Ver a otros llorar puede alertar sobre empatía necesaria y cuidados en tus relaciones.
¿Qué significa soñar con ramera?
Soñar con una “ramera” (trabajadora sexual) puede reflejar conflictos internos sobre deseo, culpa o miedo al juicio social. También alude a relaciones percibidas como transaccionales o a límites emocionales poco claros.
En otros casos simboliza búsqueda de libertad, exploración de la propia sensualidad o necesidad de afirmar tu valor personal. El sentido exacto depende del contexto del sueño y de cómo te sentiste en él.