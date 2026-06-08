Los resultados de la quiniela generan expectativa día tras día, ya que es el juego más consultado de la Argentina. Cada sorteo es administrado por las loterías de las provincias y los premios mantienen un esquema fijo, basado en la precisión de los números elegidos por el apostador.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este lunes, 8 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 3689 (La Rata) y las letras son: A M P Y.

Los resultados de la Quiniela Nacional del lunes 8 de junio

1° 3689 11° 9536 2° 6077 12° 5539 3° 9077 13° 1828 4° 5614 14° 5822 5° 5695 15° 9868 6° 1397 16° 3445 7° 0750 17° 2859 8° 7392 18° 0004 9° 0614 19° 7177 10° 5581 20° 3088

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este lunes 8 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este lunes 8 de junio. A la cabeza salió el número 8308 - Incendio.

1° 8308 11° 9043 2° 7158 12° 2499 3° 0796 13° 7794 4° 2466 14° 2676 5° 1399 15° 7885 6° 5785 16° 4504 7° 4058 17° 4893 8° 2272 18° 2708 9° 0534 19° 4076 10° 1893 20° 5026

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se fijan en base al número de aciertos de los participantes.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope determinado.

¿Qué significa soñar con la rata?

Soñar con La Rata suele simbolizar desconfianza, traiciones ocultas y preocupación por el entorno; también puede aludir a supervivencia e ingenio.

Si te muerde, alerta de engaños; si la cuidas, muestra que enfrentas miedos. Una rata blanca sugiere oportunidad; huir indica limpiar vínculos o ambientes tóxicos.

¿Qué significa soñar con incendio?

Soñar con incendio suele reflejar emociones intensas y sensación de pérdida de control. Puede señalar estrés acumulado, conflictos internos o miedos que se desbordan.

También puede simbolizar transformación y renovación: quemar lo viejo para dar paso a lo nuevo. Si había peligro indica cautela; si te sentías a salvo, sugiere pasión y energía creativa.