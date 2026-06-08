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Los resultados de la quiniela generan expectativa día tras día, ya que es el juego más consultado de la Argentina. Cada sorteo es administrado por las loterías de las provincias y los premios mantienen un esquema fijo, basado en la precisión de los números elegidos por el apostador.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este lunes, 8 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 3689 (La Rata) y las letras son: A M P Y.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del lunes 8 de junio

 1°3689 11°9536 
 6077  12°5539
 3°9077  13°1828 
 5614  14°5822 
 5695  15°9868 
 6°1397  16°3445
 0750  17°2859 
 7392  18°0004 
 0614  19°7177 
 10°5581  20°3088 

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este lunes 8 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este lunes 8 de junio. A la cabeza salió el número 8308 - Incendio.

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 1°8308 11°9043 
 7158   12°2499
 3°0796  13°7794 
 2466  14°2676 
 1399  15°7885 
 6°5785  16°4504
 4058  17°4893 
 2272  18°2708 
 0534  19°4076 
 10°1893  20°5026 

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se fijan en base al número de aciertos de los participantes. 

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope determinado. 

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¿Qué significa soñar con la rata?

Soñar con La Rata suele simbolizar desconfianza, traiciones ocultas y preocupación por el entorno; también puede aludir a supervivencia e ingenio.

Si te muerde, alerta de engaños; si la cuidas, muestra que enfrentas miedos. Una rata blanca sugiere oportunidad; huir indica limpiar vínculos o ambientes tóxicos.

¿Qué significa soñar con incendio?

Soñar con incendio suele reflejar emociones intensas y sensación de pérdida de control. Puede señalar estrés acumulado, conflictos internos o miedos que se desbordan.

También puede simbolizar transformación y renovación: quemar lo viejo para dar paso a lo nuevo. Si había peligro indica cautela; si te sentías a salvo, sugiere pasión y energía creativa.