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Los resultados de la quiniela generan expectativa día tras día, ya que es el juego más consultado de la Argentina. Cada sorteo es administrado por las loterías de las provincias y los premios mantienen un esquema fijo, basado en la precisión de los números elegidos por el apostador.
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este lunes, 8 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 3689 (La Rata) y las letras son: A M P Y.
Los resultados de la Quiniela Nacional del lunes 8 de junio
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|6077
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|9077
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|5614
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|5822
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|0750
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|2859
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|7392
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|0004
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|0614
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|7177
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|5581
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|3088
Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este lunes 8 de junio
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este lunes 8 de junio. A la cabeza salió el número 8308 - Incendio.
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|8308
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|9043
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|7158
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|2499
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|0796
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|7794
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|2466
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|2676
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|1399
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|7885
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|4504
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|1893
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|5026
¿Cuáles son los premios de la quiniela?
Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se fijan en base al número de aciertos de los participantes.
Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope determinado.
¿Qué significa soñar con la rata?
Soñar con La Rata suele simbolizar desconfianza, traiciones ocultas y preocupación por el entorno; también puede aludir a supervivencia e ingenio.
Si te muerde, alerta de engaños; si la cuidas, muestra que enfrentas miedos. Una rata blanca sugiere oportunidad; huir indica limpiar vínculos o ambientes tóxicos.
¿Qué significa soñar con incendio?
Soñar con incendio suele reflejar emociones intensas y sensación de pérdida de control. Puede señalar estrés acumulado, conflictos internos o miedos que se desbordan.
También puede simbolizar transformación y renovación: quemar lo viejo para dar paso a lo nuevo. Si había peligro indica cautela; si te sentías a salvo, sugiere pasión y energía creativa.