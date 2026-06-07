Millones de argentinos consumen café a diario; sin embargo, son pocos los que conocen que la adición de media cucharadita de canela convierte esa bebida en un elemento notablemente más beneficioso para la salud.

La combinación de café con canela proporciona una mezcla de compuestos antioxidantes y sustancias activas que pueden generar efectos positivos en la salud metabólica, cardiovascular y digestiva.

Qué efecto tiene la canela en el organismo

La canela no es meramente una especia aromática. Contiene un compuesto denominado cinamaldehído que es el responsable de la mayoría de sus propiedades terapéuticas.

Su incorporación puede contribuir a regular los niveles de glucosa en sangre y reducir el colesterol LDL, convirtiéndose en un complemento relevante en la prevención de la diabetes tipo 2 y trastornos cardiovasculares.

Existen tres áreas donde la investigación científica ofrece mayor respaldo:

Salud metabólica: la canela acelera el metabolismo hasta un 10% y ayuda a controlar los niveles de azúcar , lo que reduce los antojos y facilita el control del peso cuando se combina con una dieta equilibrada.

Salud cardiovascular: la canela puede ayudar a disminuir los niveles de colesterol LDL y los triglicéridos, lo que contribuye a mitigar el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Asimismo, mejora la sensibilidad a la insulina, regulando los niveles de glucosa en sangre.

Salud digestiva: la canela alivia problemas asociados con la digestión, tales como gases, hinchazón y molestias estomacales. La incorporación de esta especia al café puede hacer que la bebida resulte más tolerable para personas con estómagos sensibles o que experimentan digestiones lentas.

Adicionalmente, hay un beneficio que frecuentemente se pasa por alto. La canela aporta un sabor naturalmente dulce, permitiendo disminuir o incluso evitar el uso de azúcar o edulcorantes artificiales.

Agregarle canela al café | Qué beneficios tiene y cuánto se recomienda agregar (foto: archivo).

Cantidad y momento ideal para el café con canela

La cantidad es la clave. Ni excesiva ni insuficiente. La mayoría de los expertos recomiendan añadir una pequeña cucharadita, aproximadamente 2 gramos, de canela en polvo a la taza. Esta dosis resulta segura y es suficiente para aprovechar los beneficios de la canela sin sobrepasar la cantidad aconsejada.

El consumo de café con canela después de las comidas podría mitigar los efectos de picos glucémicos, contribuyendo a un mejor control metabólico.

En cuanto al momento ideal, el mejor momento para ingerir café no es justo al levantarse, sino al menos 30 o 45 minutos después, a fin de alcanzar el efecto esperado y reducir los niveles de estrés.