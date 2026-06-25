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Los sorteos diarios de la quiniela reúnen a miles de apostadores que esperan los números ganadores. Administrada por las loterías provinciales, esta forma de juego otorga premios fijos que varían en función del acierto numérico y del valor destinado a la apuesta.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este jueves, 25 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 8222 (Loco) y las letras son: B F H K.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del jueves 25 de junio

 1°8222 11°5111 
 5732  12°4966
 3°9184  13°3083 
 5087  14°6463 
 8281  15°4775 
 6°4921  16°8426
 3616  17°8393 
 5936  18°6938 
 0118  19°8271 
 10°1387  20°1400 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este jueves 25 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este jueves 25 de junio. A la cabeza salió el número 7499 - Hermano.

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 1°7499 11°1588 
 8286   12°1919
 3°2150  13°1303 
 2416  14°0054 
 9904  15°3094 
 6°7829  16°9091
 7889  17°1326 
 8584  18°3787 
 5144  19°3695 
 10°6557  20°0660 

¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?

El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros dispersos en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.

Cada centro está formado por un conjunto interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.

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¿Qué significa soñar con loco?

Soñar con el Loco simboliza libertad, inicio de caminos y deseo de romper rutinas; invita a confiar en la intuición y atreverse a lo nuevo.

También advierte sobre impulsividad o falta de rumbo, recordando equilibrar la espontaneidad con prudencia para evitar errores o riesgos innecesarios.

¿Qué significa soñar con hermano?

Soñar con un hermano suele simbolizar lazos familiares, apoyo y aspectos de tu propia identidad que buscan unión, protección o pertenencia.

Si el sueño muestra armonía indica confianza y cooperación; si hay distancia, pelea o tristeza puede señalar rivalidad, culpas o necesidad de reconciliación.