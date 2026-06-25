Los sorteos diarios de la quiniela reúnen a miles de apostadores que esperan los números ganadores. Administrada por las loterías provinciales, esta forma de juego otorga premios fijos que varían en función del acierto numérico y del valor destinado a la apuesta.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este jueves, 25 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 8222 (Loco) y las letras son: B F H K.

Los resultados de la Quiniela Nacional del jueves 25 de junio

1° 8222 11° 5111 2° 5732 12° 4966 3° 9184 13° 3083 4° 5087 14° 6463 5° 8281 15° 4775 6° 4921 16° 8426 7° 3616 17° 8393 8° 5936 18° 6938 9° 0118 19° 8271 10° 1387 20° 1400

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este jueves 25 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este jueves 25 de junio. A la cabeza salió el número 7499 - Hermano.

1° 7499 11° 1588 2° 8286 12° 1919 3° 2150 13° 1303 4° 2416 14° 0054 5° 9904 15° 3094 6° 7829 16° 9091 7° 7889 17° 1326 8° 8584 18° 3787 9° 5144 19° 3695 10° 6557 20° 0660

¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?

El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros dispersos en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.

Cada centro está formado por un conjunto interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.

¿Qué significa soñar con loco?

Soñar con el Loco simboliza libertad, inicio de caminos y deseo de romper rutinas; invita a confiar en la intuición y atreverse a lo nuevo.

También advierte sobre impulsividad o falta de rumbo, recordando equilibrar la espontaneidad con prudencia para evitar errores o riesgos innecesarios.

¿Qué significa soñar con hermano?

Soñar con un hermano suele simbolizar lazos familiares, apoyo y aspectos de tu propia identidad que buscan unión, protección o pertenencia.

Si el sueño muestra armonía indica confianza y cooperación; si hay distancia, pelea o tristeza puede señalar rivalidad, culpas o necesidad de reconciliación.