Los sorteos diarios de la quiniela reúnen a miles de apostadores que esperan los números ganadores. Administrada por las loterías provinciales, esta forma de juego otorga premios fijos que varían en función del acierto numérico y del monto destinado a la apuesta.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este miércoles, 24 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 8494 (Cementerio) y las letras son: O O P R.

Los resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 24 de junio

1° 8494 11° 4001 2° 4307 12° 9845 3° 8181 13° 0106 4° 0872 14° 1073 5° 8465 15° 4831 6° 1289 16° 6789 7° 8831 17° 4200 8° 8813 18° 6246 9° 5263 19° 6075 10° 2648 20° 7078

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este miércoles 24 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este miércoles 24 de junio. A la cabeza salió el número 9566 - Lombriz.

1° 9566 11° 8021 2° 4438 12° 2137 3° 3671 13° 4963 4° 1713 14° 4331 5° 5864 15° 0307 6° 5708 16° 3243 7° 9889 17° 5207 8° 4584 18° 5340 9° 1360 19° 1449 10° 1583 20° 2839

¿A qué hora es la quiniela hoy?

Los sorteos se realizan cinco veces al día:

La Previa (a las 8 horas)

La Primera (a las 12 horas)

La Matutina (a las 15 horas)

La Vespertina (a las 18 horas)

La Nocturna (a las 21 horas).

¿Qué significa soñar con cementerio?

Soñar con Cementerio simboliza cierre de ciclos, duelo y la necesidad de dejar atrás el pasado; invita a aceptar cambios y transformar recuerdos en aprendizaje.

También puede reflejar miedo a la pérdida o a lo desconocido: si el sueño es sereno sugiere paz y reconciliación y si es inquietante alerta sobre asuntos emocionales pendientes.

¿Qué significa soñar con lombriz?

Soñar con Lombriz puede indicar cambios internos y lenta renovación; algo pequeño que nutre tu crecimiento.

También alude a molestias ocultas o sentimientos de culpa, invitando a atender lo básico y mantenerte humilde.