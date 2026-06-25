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Los sorteos diarios de la quiniela reúnen a miles de apostadores que esperan los números ganadores. Administrada por las loterías provinciales, esta forma de juego otorga premios fijos que varían en función del acierto numérico y del monto destinado a la apuesta.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este miércoles, 24 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 8494 (Cementerio) y las letras son: O O P R.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 24 de junio

 1°8494 11°4001 
 4307  12°9845
 3°8181  13°0106 
 0872  14°1073 
 8465  15°4831 
 6°1289  16°6789
 8831  17°4200 
 8813  18°6246 
 5263  19°6075 
 10°2648  20°7078 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este miércoles 24 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este miércoles 24 de junio. A la cabeza salió el número 9566 - Lombriz.

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 1°9566 11°8021 
 4438   12°2137
 3°3671  13°4963 
 1713  14°4331 
 5864  15°0307 
 6°5708  16°3243
 9889  17°5207 
 4584  18°5340 
 1360  19°1449 
 10°1583  20°2839 

¿A qué hora es la quiniela hoy?

Los sorteos se realizan cinco veces al día:

  • La Previa (a las 8 horas)
  • La Primera (a las 12 horas)
  • La Matutina (a las 15 horas)
  • La Vespertina (a las 18 horas)
  • La Nocturna (a las 21 horas).

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¿Qué significa soñar con cementerio?

Soñar con Cementerio simboliza cierre de ciclos, duelo y la necesidad de dejar atrás el pasado; invita a aceptar cambios y transformar recuerdos en aprendizaje.

También puede reflejar miedo a la pérdida o a lo desconocido: si el sueño es sereno sugiere paz y reconciliación y si es inquietante alerta sobre asuntos emocionales pendientes.

¿Qué significa soñar con lombriz?

Soñar con Lombriz puede indicar cambios internos y lenta renovación; algo pequeño que nutre tu crecimiento.

También alude a molestias ocultas o sentimientos de culpa, invitando a atender lo básico y mantenerte humilde.