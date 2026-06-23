Arabia Saudita y Qatar avanzan en los planes para desarrollar una línea ferroviaria de alta velocidad que unirá sus capitales. El proyecto busca fortalecer la conectividad regional, impulsar el comercio y facilitar el traslado de millones de pasajeros cada año.

Aunque el proyecto aún se encuentra en fase de planificación, las autoridades esperan que la nueva infraestructura reduzca significativamente los tiempos de viaje y refuerce los vínculos económicos entre ambos países.

Cómo será el tren que conectará Riad y Doha

La futura línea ferroviaria está diseñada para alcanzar velocidades superiores a los 300 kilómetros por hora. Gracias a ello, el trayecto entre ambas capitales podría realizarse en menos de dos horas, una mejora sustancial respecto de las alternativas actuales de transporte.

Además de conectar Riad y Doha, el recorrido incluiría paradas en ciudades estratégicas de Arabia Saudita, entre ellas Al-Hofuf y Dammam. También facilitaría el acceso a importantes centros de transporte como el Aeropuerto Internacional Rey Salman y el Aeropuerto Internacional Hamad.

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La capacidad prevista y los beneficios para los pasajeros

Las estimaciones iniciales indican que el sistema podría transportar alrededor de 10 millones de pasajeros al año. El objetivo es ofrecer una alternativa eficiente para los desplazamientos regionales, reduciendo la dependencia de los vuelos de corta distancia.

Las autoridades consideran que la nueva conexión permitirá mejorar la movilidad de trabajadores, turistas y viajeros de negocios, además de fortalecer la integración entre las principales ciudades del Golfo.

El impacto económico que esperan Arabia Saudita y Qatar

Más allá del transporte de pasajeros, el proyecto forma parte de una estrategia regional para impulsar el desarrollo económico y atraer inversiones . La construcción de la infraestructura generaría empleo y favorecería nuevas oportunidades vinculadas al turismo, la logística y el comercio.

Si las etapas de planificación avanzan según lo previsto, la línea ferroviaria podría entrar en funcionamiento hacia 2030. De concretarse, se convertiría en una de las conexiones de alta velocidad más importantes de Medio Oriente y un nuevo paso en la integración de la región.