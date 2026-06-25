En esta noticia

Con varias ediciones diarias y una larga tradición en la Argentina, la quiniela sigue siendo el juego de azar más popular. Cada provincia publica los resultados oficiales de cada sorteo y los premios se asignan bajo un sistema claro y previamente definido según el acierto numérico.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este jueves, 25 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 3072 (Sorpresa) y las letras son: B B S Z.

Te puede interesar

China proyecta un tren submarino de alta velocidad para conectar Dalian y Yantai en 40 minutos

Los resultados de la Quiniela Nacional del jueves 25 de junio

 1°3072 11°5280 
 6091  12°7823
 3°0820  13°7429 
 0310  14°5601 
 8434  15°9701 
 6°1757  16°9588
 7569  17°9302 
 0893  18°0900 
 7070  19°6208 
 10°6275  20°8384 

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este jueves 25 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este jueves 25 de junio. A la cabeza salió el número 8984 - La Iglesia.

Te puede interesar

Arabia Saudita y Qatar proyectan un tren de alta velocidad que conectará Riad y Doha en menos de dos horas
 1°8984 11°5300 
 6671   12°9354
 3°9931  13°7740 
 5177  14°9194 
 2952  15°1053 
 6°8972  16°5980
 9729  17°3484 
 7924  18°3035 
 1110  19°8765 
 10°0173  20°5447 

Los premios de la quiniela

En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se determinan en base al número de aciertos de los apostadores. 

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope establecido. 

Te puede interesar

El sillón se despide para siempre: la tendencia que es furor en Europa por ser súper cómodo, ocupar poco lugar y que reemplaza al clásico sofá

Te puede interesar

China proyecta un tren submarino de alta velocidad que uniría dos ciudades en 40 minutos

¿Qué significa soñar con sorpresa?

Soñar con sorpresa suele reflejar cambios inesperados o noticias que alteran tu rutina. Indica apertura a lo nuevo y curiosidad por lo desconocido.

Si la sorpresa es agradable, augura oportunidades y crecimiento; si es incómoda, señala ansiedad ante imprevistos o sensación de falta de control.

¿Qué significa soñar con la iglesia?

Soñar con la Iglesia suele simbolizar búsqueda de guía, consuelo o respuestas espirituales y la necesidad de reconectar con tus valores.

Según el contexto, puede señalar culpa, juicio o presión social, o bien un anhelo de pertenencia, perdón y transformación interior.