Con varias ediciones diarias y una larga tradición en la Argentina, la quiniela sigue siendo el juego de azar más popular. Cada provincia publica los resultados oficiales de cada sorteo y los premios se asignan bajo un sistema claro y previamente definido según el acierto numérico.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este jueves, 25 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 3072 (Sorpresa) y las letras son: B B S Z.

Los resultados de la Quiniela Nacional del jueves 25 de junio

1° 3072 11° 5280 2° 6091 12° 7823 3° 0820 13° 7429 4° 0310 14° 5601 5° 8434 15° 9701 6° 1757 16° 9588 7° 7569 17° 9302 8° 0893 18° 0900 9° 7070 19° 6208 10° 6275 20° 8384

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este jueves 25 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este jueves 25 de junio. A la cabeza salió el número 8984 - La Iglesia.

1° 8984 11° 5300 2° 6671 12° 9354 3° 9931 13° 7740 4° 5177 14° 9194 5° 2952 15° 1053 6° 8972 16° 5980 7° 9729 17° 3484 8° 7924 18° 3035 9° 1110 19° 8765 10° 0173 20° 5447

Los premios de la quiniela

En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se determinan en base al número de aciertos de los apostadores.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope establecido.

¿Qué significa soñar con sorpresa?

Soñar con sorpresa suele reflejar cambios inesperados o noticias que alteran tu rutina. Indica apertura a lo nuevo y curiosidad por lo desconocido.

Si la sorpresa es agradable, augura oportunidades y crecimiento; si es incómoda, señala ansiedad ante imprevistos o sensación de falta de control.

¿Qué significa soñar con la iglesia?

Soñar con la Iglesia suele simbolizar búsqueda de guía, consuelo o respuestas espirituales y la necesidad de reconectar con tus valores.

Según el contexto, puede señalar culpa, juicio o presión social, o bien un anhelo de pertenencia, perdón y transformación interior.