En esta noticia

La quiniela es el juego más preferido por aquellos que buscan resultados rápidos y comprobados. Bajo la administración de las loterías provinciales, se realiza en distintos momentos del día y ofrece premios fijos que se calculan según la posición y la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este miércoles, 24 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 1798 (Lavandera) y las letras son: F F N T.

Te puede interesar

El sillón se despide para siempre: la tendencia que es furor en Europa por ser súper cómodo, ocupar poco lugar y que reemplaza al clásico sofá

Resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 24 de junio

 1°1798 11°0366 
 3549  12°8815
 3°6877  13°2958 
 6530  14°8339 
 7559  15°9842 
 6°7729  16°8225
 2132  17°8232 
 2183  18°3745 
 4869  19°6126 
 10°2140  20°3561 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este miércoles 24 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este miércoles 24 de junio. A la cabeza salió el número 1934 - La Cabeza.

Te puede interesar

Adiós al Alzheimer: los ejercicios clave para hacer después de los 50 para prevenir la pérdida de la memoria
 1°1934 11°4479 
 8308   12°7616
 3°0744  13°9620 
 0071  14°8809 
 6322  15°2764 
 6°1818  16°0081
 6934  17°3604 
 5714  18°4072 
 8895  19°2520 
 10°5751  20°6130 

¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?

El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros ubicados en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.

Cada centro está formado por un grupo interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.

Te puede interesar

Descubrieron una civilización que habitó las Cataratas del Iguazú antes de la llegada de Cristóbal Colón y cambia la historia

Te puede interesar

Orgullo argentino: este pueblito de montaña es oficialmente el más hermoso del mundo y cualquiera lo puede visitar

¿Qué significa soñar con lavandera?

Soñar con una lavandera (persona) suele asociarse a limpieza emocional y al deseo de resolver asuntos pendientes; invita a depurar culpas y ordenar la vida cotidiana.

Si se trata del ave lavandera, simboliza ligereza y movimiento; puede señalar adaptabilidad, atención a los detalles y comienzos discretos.

¿Qué significa soñar con la cabeza?

Soñar con La Cabeza simboliza la mente, las ideas y la claridad. Puede señalar la necesidad de tomar decisiones racionales y ordenar tus prioridades.

Si La Cabeza aparece pesada o herida, refleja estrés o dudas; si luce clara o luminosa, indica comprensión, intuición y confianza.