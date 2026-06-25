La quiniela es el juego más preferido por aquellos que buscan resultados rápidos y comprobados. Bajo la administración de las loterías provinciales, se realiza en distintos momentos del día y ofrece premios fijos que se calculan según la posición y la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este miércoles, 24 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 1798 (Lavandera) y las letras son: F F N T.

Resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 24 de junio

1° 1798 11° 0366 2° 3549 12° 8815 3° 6877 13° 2958 4° 6530 14° 8339 5° 7559 15° 9842 6° 7729 16° 8225 7° 2132 17° 8232 8° 2183 18° 3745 9° 4869 19° 6126 10° 2140 20° 3561

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este miércoles 24 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este miércoles 24 de junio. A la cabeza salió el número 1934 - La Cabeza.

1° 1934 11° 4479 2° 8308 12° 7616 3° 0744 13° 9620 4° 0071 14° 8809 5° 6322 15° 2764 6° 1818 16° 0081 7° 6934 17° 3604 8° 5714 18° 4072 9° 8895 19° 2520 10° 5751 20° 6130

¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?

El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros ubicados en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.

Cada centro está formado por un grupo interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.

¿Qué significa soñar con lavandera?

Soñar con una lavandera (persona) suele asociarse a limpieza emocional y al deseo de resolver asuntos pendientes; invita a depurar culpas y ordenar la vida cotidiana.

Si se trata del ave lavandera, simboliza ligereza y movimiento; puede señalar adaptabilidad, atención a los detalles y comienzos discretos.

¿Qué significa soñar con la cabeza?

Soñar con La Cabeza simboliza la mente, las ideas y la claridad. Puede señalar la necesidad de tomar decisiones racionales y ordenar tus prioridades.

Si La Cabeza aparece pesada o herida, refleja estrés o dudas; si luce clara o luminosa, indica comprensión, intuición y confianza.