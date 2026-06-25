Cómo conectar el celular al WiFi sin tener la contraseña: es muy fácil y rápido (foto: archivo).

Tener internet ilimitado en todos los lugares representa la aspiración de numerosos individuos apasionados por navegar en la red. No obstante, los datos móviles presentan una limitación en su uso.

Se dispone de ciertos métodos para acceder a diversas redes WiFi sin la necesidad de conocer la contraseña, permitiendo así la utilización de todas las plataformas sociales.

Tres maneras de acceder a cualquier red WiFi sin conocer la clave

Las redes WiFi están presentes en la mayoría de las ciudades, sin embargo, muchas de ellas se encuentran protegidas por contraseñas para evitar accesos no autorizados y controlar el ancho de banda.

Una opción para conectarse a internet sin la necesidad de conocer la clave es mediante un código QR. La mayoría de los módems tienen un código adherido, que puede ser escaneado con la cámara del celular para establecer la conexión.

La tecnología WiFi Protected Setup (WPS) se erige como una configuración de seguridad destinada a asegurar la conexión fiable de los dispositivos. Para usar esta tecnología sin conocer la contraseña, es necesario localizar el botón que dice "WPS“. Posteriormente, se deben seguir los pasos siguientes:

En el dispositivo móvil, seleccionar el apartado de Redes e Internet, Buscar la opción "Ajustes Avanzados" y presionar el botón WPS del módem, Una vez presionado, buscar la red WiFi a la que se desea conectar.

Por otro lado, es posible conectarse a través de un celular que ya esté conectado a la red. Este método es aplicable únicamente a teléfonos Android, aunque aquellos con iOS podrán establecer conexión sin problemas. Aquellos que posean este tipo de celular pueden generar el código QR siguiendo unos simples pasos:

Ir a Ajustes, Presionar el apartado de WiFi, Tocar sobre la red a la que se está conectado para desplegar el menú de opciones, Pulsar en la opción "Compartir".

¿Cuáles son las mejores aplicaciones para acceder a WiFi gratis en todo el mundo?

Existen diversas aplicaciones desarrolladas para que los usuarios puedan acceder a WiFi gratuito en todo el mundo. La más reconocida es WiFi Master, la cual proporciona acceso a distintas conexiones de internet en diversas regiones del planeta.

En la mencionada aplicación, los usuarios contribuyen con contraseñas de las redes, permitiendo a otros conectarse sin necesidad de solicitar la clave. Está disponible en varios idiomas y contiene información sobre lugares como hoteles, cafés y restaurantes, entre otros.