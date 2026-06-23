Inaugurarán un tren bala submarino que viajará a más de 250 km/h y conectará dos ciudades clave en minutos: cuándo será el primer viaje Fuente: IA

China avanza en uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos de su historia: la construcción de un tren de alta velocidad que circularía por un túnel submarino bajo el Mar de Bohai y conectaría las ciudades de Dalian y Yantai.

La iniciativa busca reducir significativamente los tiempos de viaje entre ambas penínsulas y fortalecer los corredores logísticos del país. Aunque todavía se encuentra en fase de planificación y evaluación técnica, las autoridades estiman que podría entrar en funcionamiento hacia 2035.

El proyecto que busca atravesar el Mar de Bohai

Actualmente, trasladarse entre Dalian y Yantai requiere largos recorridos terrestres o el uso de servicios de ferry. En automóvil, el trayecto puede extenderse durante varias horas, mientras que el transporte marítimo demanda aún más tiempo.

Para resolver esta limitación geográfica, China impulsa el denominado Bohai Strait Tunnel, una obra que permitiría unir ambos puntos mediante una conexión ferroviaria subterránea bajo el mar. La inversión prevista asciende a entre 220.000 y 300.000 millones de yuanes, lo que lo convierte en uno de los proyectos ferroviarios más costosos del mundo.

Cómo funcionará el futuro tren submarino

De acuerdo con los planes preliminares, el sistema contará con tres galerías paralelas: dos destinadas a la circulación de trenes y una central para tareas de mantenimiento, operaciones técnicas y eventuales emergencias.

La línea estaría diseñada para alcanzar velocidades cercanas a los 250 kilómetros por hora, permitiendo cubrir los aproximadamente 123 kilómetros de distancia en unos 40 minutos. Además, se integraría a la red nacional de alta velocidad, facilitando la continuidad de los viajes sin necesidad de realizar transbordos.

Lanzan un tren bala submarino que recorrerá a más de 250 km/h y unirá dos ciudades clave en minutos (foto: archivo)

Los desafíos técnicos y la fecha estimada de inauguración

La construcción del túnel representa un importante desafío de ingeniería debido a las características geológicas y sísmicas de la región. Por este motivo, el proyecto contempla sistemas avanzados de ventilación, monitoreo permanente, detección de filtraciones y protocolos específicos de evacuación y rescate.

Las autoridades también prevén incorporar tecnologías de mantenimiento predictivo y control en tiempo real para mejorar la seguridad operativa.

Si las etapas de planificación y aprobación avanzan según lo previsto, el tren submarino podría comenzar a operar alrededor de 2035, consolidándose como una de las obras de transporte más importantes de China y una pieza clave para fortalecer la conectividad y el comercio en la región.