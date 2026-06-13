Desplegan un tren bala submarino que se desplazará a más de 250 km/h y unirá dos ciudades clave en minutos

China es reconocido como uno de los países que más capital destina a su estructura ferroviaria, un aspecto fundamental de su crecimiento económico sostenido.

En este contexto, el gigante asiático avanza de manera decidida con su proyecto de construir un tren de alta velocidad que tendrá un trayecto por debajo del mar.

Se considera que este hito representa uno de los proyectos más ambiciosos a nivel global, cuyo propósito es interconectar dos penínsulas alcanzando una velocidad de 250 kilómetros por hora.

El plan de China para construir un ferrocarril submarino

La nueva estructura ferroviaria buscará resolver un antiguo inconveniente en la movilidad de la vasta nación.

La problemática se presenta en que, actualmente, quienes requieren trasladarse desde la ciudad de Dalian a Yantai, dos importantes puertos pesqueros de China, deben transitar por tierra de una península a otra, un trayecto que puede prolongarse aproximadamente seis horas en automóvil.

En el caso de utilizar el ferry, el tiempo de viaje supera ocho horas de recorrido.

Desplegan un tren bala submarino que se desplazará a más de 250 km/h y unirá dos ciudades clave en minutos

Este escenario implica un mayor gasto de tiempo y recursos financieros tanto para las empresas que buscan comercializar mercancías como para la población china en general.

Con el objetivo de mitigar esta situación, China ha presentado el proyecto Bohai Strait Tunnel, el cual será capaz de cruzar el Mar de Bohai con una inversión estimada de entre 220.000 y 300.000 millones de yuanes.

Los desafíos del tren bala más rápido de Latinoamérica

Para poder construir la nueva red ferroviaria, los ingenieros enfrentarán diversos desafíos. Entre estos, destaca la construcción de un sistema impermeable que cuente con la ventilación adecuada.

Se prevé que el nuevo transporte logre una velocidad de 250 kilómetros por hora, permitiendo así recorrer una distancia de 123 kilómetros en tan solo 40 minutos.

El diseño abarca tres galerías paralelas: dos estarán destinadas a los trenes y una central servirá para operaciones de emergencia y mantenimiento.

Otro eje central del proyecto implica la conexión, dado que se busca integrar la red china de alta velocidad, lo que permitirá combinar tramos terrestres y submarinos sin necesidad de cambiar de vagón.

La seguridad será un pilar fundamental del proyecto. El área presenta fallas sísmicas y geología marina compleja, motivo por el cual los planes incluyen sistemas avanzados de ventilación, sensores de filtraciones, centros de control en tiempo real y protocolos específicos de rescate y evacuación.

Desplegan un tren bala submarino que se desplazará a más de 250 km/h y unirá dos ciudades clave en minutos

Alta velocidad: obras en planificación y evaluación; operaría hacia 2035 para ampliar la red y corredores logísticos

Las obras están en la fase de planificación y evaluación técnica. Se prevé que su funcionamiento podría iniciarse hacia el año 2035 con el propósito de expandir la red de alta velocidad y solidificar los corredores logísticos destinados al comercio interno y a la exportación.

Avances recientes para el tren submarino chino

Además, se anticipa que la edificación del Bohai Strait Tunnel produzca miles de empleos en la región, favoreciendo la economía local.

La obra no únicamente transformará el transporte, sino que también incentivará el desarrollo de infraestructuras complementarias, beneficiando a las comunidades adyacentes y promoviendo el comercio regional.

China también prevé implementar tecnologías innovadoras en el tren bala submarino, como sistemas de monitoreo en tiempo real y mantenimiento predictivo.

Estas adaptaciones persiguen garantizar la seguridad y eficiencia del servicio, especialmente en un contexto geológico complejo, como el del Mar de Bohai.