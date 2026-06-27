El carnet de conducir constituye un documento indispensable para la conducción legal de vehículos en Argentina, ya sean automóviles, motocicletas o camiones, ya sea para fines profesionales o personales.

Debido a su importancia, es necesario llevar a cabo su renovación con regularidad, conforme a la Ley Nacional de Tránsito y las reglamentaciones locales. Dichas normativas establecen restricciones relacionadas con las condiciones de renovación y la edad requerida para su obtención.

¿A partir de cuándo se puede gestionar la licencia de conducir?

Las autoridades informan que se puede conseguir la licencia de conducir a partir de los 17 años mediante autorización parental, o desde los 18 años sin restricciones.

Al principio, el conductor debe exhibir el cartel de “principiante” en la luneta trasera y en el parabrisas del vehículo durante un periodo de seis meses. Para poder obtener el registro profesional para las categorías Clase C, Clase D o Clase E, es necesario tener al menos 21 años.

¿Cuáles son los requisitos para renovar la licencia de conducir si tienes más de 65 años en Argentina?

A pesar de que en el país no exista un máximo de edad para manejar a partir de los 65 años, las renovaciones del registro se emiten por períodos más breves. Desde los 70 años, la gestión de la licencia se ejecuta anualmente y depende de la aprobación de una prueba médica que determina las capacidades físicas y mentales del conductor.

Si el conductor no está en condiciones óptimas, no podrá realizar la renovación. Asimismo, el sitio oficial de Seguridad Vial especifica que la gestión no exige realizar el Curso Nacional de Educación Vial, a diferencia de otros trámites. Las autoridades locales pueden solicitar la actualización de algunos conocimientos.

¿Cuáles son los requisitos para obtener la licencia de conducir en Argentina?

De acuerdo con lo establecido por la ley 24.449 en el artículo 14, se exigen diversos requisitos para poder obtener la licencia de conducir en Argentina. Los requisitos son los siguientes:



Saber leer y escribir.

Completar una declaración jurada de condiciones físicas.

Aprobar la evaluación médica y psicofísica.



Aprobar la prueba teórica de conocimientos de conducción.

Aprobar el examen práctico de conducción.

¿Cuál es el precio de la licencia de conducir?

Quienes deban efectuar el trámite en las oficinas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) estarán obligados a abonar:

Costo de solicitud de licencia de conducir: $ 22.060

CeNAT: $ 6800

Importancia del carnet de conducir y reformas en su obtención

El carnet de conducir no solo es un documento necesario, sino que también representa un compromiso con la seguridad vial. Las autoridades de transporte han iniciado campañas de concienciación sobre la importancia de mantener actualizados los datos personales y la dirección en el registro de licencias, para asegurar la correcta comunicación de incidencias y notificaciones a los conductores.

Además, se prevén reformas en las regulaciones sobre la obtención de licencias para mejorar la formación de los conductores. Se espera que estas iniciativas incluyan cursos de manejo defensivo y normativas actualizadas sobre seguridad vial, abordando las crecientes preocupaciones sobre la siniestralidad en las rutas argentinas.