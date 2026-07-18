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Con varias ediciones diarias y una larga tradición en la Argentina, la quiniela sigue siendo el juego de azar más popular. Cada provincia publica los resultados oficiales de cada sorteo y los premios se asignan bajo un sistema claro y previamente definido según el acierto numérico.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este sábado, 18 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 2061 (Escopeta) y las letras son: C D Y Z.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del sábado 18 de julio

 1°2061 11°7676 
 6781  12°8734
 3°8492  13°5777 
 4884  14°4033 
 6475  15°3606 
 6°1343  16°0290
 2030  17°6838 
 5611  18°5799 
 2992  19°2583 
 10°8211  20°4819 

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este sábado 18 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este sábado 18 de julio. A la cabeza salió el número 1719 - Pescado.

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 1°1719 11°6225 
 0115   12°4478
 3°5228  13°8349 
 4985  14°4421 
 5242  15°9665 
 6°8559  16°9913
 0843  17°3745 
 1040  18°6114 
 3069  19°5590 
 10°3688  20°1223 

¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?

Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo ofrece de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal calificado para ofrecer contención e información.

También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.

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¿Qué significa soñar con escopeta?

Soñar con una escopeta suele simbolizar defensa, poder y la necesidad de protegerte de amenazas reales o percibidas.

Si la empuñas, refleja impulsividad o enojo contenido; si la sostiene otra persona, advierte de conflictos, presión externa o temor a perder el control.

¿Qué significa soñar con pescado?

Soñar con Pescado suele simbolizar abundancia, intuición y oportunidades que emergen del inconsciente. También puede reflejar prosperidad emocional o material.

Si el Pescado está sano y en agua clara, indica buena fortuna; si está muerto o fuera del agua, sugiere estancamiento o pérdidas. Tus emociones en el sueño guían la interpretación.