Con varias ediciones diarias y una larga tradición en la Argentina, la quiniela sigue siendo el juego de azar más popular. Cada provincia publica los resultados oficiales de cada sorteo y los premios se asignan bajo un sistema claro y previamente definido según el acierto numérico.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este sábado, 18 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 2061 (Escopeta) y las letras son: C D Y Z.

Los resultados de la Quiniela Nacional del sábado 18 de julio

1° 2061 11° 7676 2° 6781 12° 8734 3° 8492 13° 5777 4° 4884 14° 4033 5° 6475 15° 3606 6° 1343 16° 0290 7° 2030 17° 6838 8° 5611 18° 5799 9° 2992 19° 2583 10° 8211 20° 4819

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este sábado 18 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este sábado 18 de julio. A la cabeza salió el número 1719 - Pescado.

1° 1719 11° 6225 2° 0115 12° 4478 3° 5228 13° 8349 4° 4985 14° 4421 5° 5242 15° 9665 6° 8559 16° 9913 7° 0843 17° 3745 8° 1040 18° 6114 9° 3069 19° 5590 10° 3688 20° 1223

¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?

Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo ofrece de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal calificado para ofrecer contención e información.

También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.

¿Qué significa soñar con escopeta?

Soñar con una escopeta suele simbolizar defensa, poder y la necesidad de protegerte de amenazas reales o percibidas.

Si la empuñas, refleja impulsividad o enojo contenido; si la sostiene otra persona, advierte de conflictos, presión externa o temor a perder el control.

¿Qué significa soñar con pescado?

Soñar con Pescado suele simbolizar abundancia, intuición y oportunidades que emergen del inconsciente. También puede reflejar prosperidad emocional o material.

Si el Pescado está sano y en agua clara, indica buena fortuna; si está muerto o fuera del agua, sugiere estancamiento o pérdidas. Tus emociones en el sueño guían la interpretación.