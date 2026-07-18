Poner una moneda encima del router de WiFi: por qué recomiendan hacerlo

El router representa el componente principal que distribuye la señal de internet en el hogar, facilitando la conexión de dispositivos como teléfonos móviles y computadoras. No obstante, su eficacia puede ser influida por diversos factores tales como la ubicación, los objetos circundantes o las interferencias.

Por tal motivo, existen numerosos trucos caseros que circulan en las plataformas digitales con el fin de optimizar el rendimiento de manera sencilla. Uno de los más difundidos sugiere colocar una moneda sobre el módem o router para incrementar la potencia del WiFi y prevenir interrupciones o un funcionamiento lento.

¿Poner una moneda encima del módem mejora la conexión WiFi en casa?

El argumento principal de quienes sugieren colocar una moneda sobre el módem radica en que el metal de la moneda podría afectar la distribución de la señal WiFi en el interior del hogar, facilitando el redireccionamiento de las ondas hacia determinadas áreas.

Cada vez más personas recurren a métodos caseros para intentar mejorar la señal de internet en el hogar. IA

En este sentido, existe un método que podría contribuir a mejorar la conexión y únicamente se necesita una moneda.

No obstante, es importante señalar que, desde una perspectiva tecnológica, no existe respaldo que valide esta afirmación. Aunque algunos usuarios podrían notar beneficios, las mejoras en la señal de WiFi deben implementarse mediante la adecuada configuración del router.

Tener una inadecuada señal de WiFi en el hogar puede transformarse en un inconveniente frecuente, especialmente cuando se depende de internet para labores, estudios o disfrutar de contenido que requiera conectividad.

Interferencias de objetos metálicos en la señal del router

Muchos expertos en tecnología, telecomunicaciones e instalaciones de internet indican que colocar objetos metálicos sobre o cerca del router no mejora la señal, sino que puede generar interferencias.

Esto se debe a que los metales tienden a bloquear o desviar las ondas electromagnéticas, afectando negativamente la calidad de la conexión.

Además, cubrir parcialmente el módem podría dificultar la ventilación de los equipos, lo cual genera fallas en el correcto funcionamiento por mucho tiempo.

Por qué hay que poner una moneda en el router del Wifi y para qué lo recomiendan. Foto: ChatGPT

Trucos para optimizar la potencia del WiFi en tu hogar y mejorar la conexión estable

Existen diversos factores que pueden influir en la potencia de la señal del WiFi.

Con el propósito de evitar pérdidas en la conexión, se dispone de una serie de trucos que contribuyen a obtener una conexión mucho más estable.

Los consejos más eficaces para reforzar la señal del Wi‑Fi

Ubicación del módem : posicionarlo en una zona central y elevada para facilitar una adecuada distribución de la señal en toda la residencia

Reinicio del dispositivo : apagar y volver a encender el router de manera periódica contribuye a mejorar su operatividad

Uso de repetidores : implementar amplificadores permite extender la señal en casas amplias o con numerosas habitaciones

Evitar interferencias : situarlo alejado de objetos metálicos, muros gruesos y muebles voluminosos que obstaculicen la señal

Distancia con otros equipos : colocarlo a una distancia considerable de electrodomésticos que puedan causar interferencias en la conexión

Actualización del equipo: recurrir a dispositivos más modernos optimiza el alcance y la estabilidad del WiFi

Evita métodos caseros que interfieren con el router y su señal

Según los especialistas en tecnología, existen áreas en el hogar donde no es recomendable colocar el router del wifi:

Cerca de objetos metálicos grandes .

Ventanas , debido a que las redes públicas pueden interferir con su señal.

Cocina, podría ocasionar interferencias y potenciales accidentes.

Es indispensable considerar estos aspectos para asegurar una óptima conexión en su hogar.

No se recomienda recurrir a métodos caseros que impliquen la utilización de objetos metálicos sobre el router, ya que pueden afectar su funcionamiento.

Expertos alertan que estos objetos, lejos de mejorar la señal, añaden interferencias que pueden obstaculizar la conectividad deseada en el hogar.Además, una correcta ubicación del router y la atención a posibles obstrucciones son claves para optimizar la señal de WiFi.

Ajustar la configuración del dispositivo y evitar la acumulación de objetos en su entorno pueden contribuir a una conexión más estable y eficiente.