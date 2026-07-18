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La quiniela es uno de los juegos de azar más habituales y elegidos en Argentina, controlado por las loterías oficiales de cada provincia. Cada jornada se realizan diferentes sorteos y los premios se asignan según el monto apostado y la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este viernes, 17 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 2137 (El Dentista) y las letras son: E I N T.

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Resultados de la Quiniela Nacional del viernes 17 de julio

 1°2137 11°0005 
 1309  12°1696
 3°5229  13°2589 
 3984  14°8873 
 2045  15°4895 
 6°1772  16°9375
 9871  17°5055 
 1071  18°0292 
 0333  19°7712 
 10°5188  20°3992 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este viernes 17 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este viernes 17 de julio. A la cabeza salió el número 6702 - Niño.

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 1°6702 11°8782 
 3577   12°4277
 3°7179  13°7014 
 9856  14°1699 
 0757  15°6176 
 6°7585  16°0758
 6366  17°0743 
 5559  18°5660 
 6658  19°1103 
 10°4604  20°3331 

¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?

El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros repartidos en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.

Cada centro está formado por un conjunto interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.

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¿Qué significa soñar con el dentista?

Soñar con El Dentista suele reflejar ansiedad por tu salud o por “arreglar” algo que te incomoda. Indica necesidad de enfrentar miedos y tomar decisiones para tu bienestar.

También puede simbolizar comunicación y apariencia: cuidar lo que dices y cómo te perciben. El malestar en el sueño sugiere cambios necesarios que al principio duelen, pero sanan.

¿Qué significa soñar con niño?

Soñar con un niño suele simbolizar inocencia, nuevos comienzos y el deseo de cuidar o ser cuidado. También puede reflejar tu conexión con el niño interior y la necesidad de recuperar la espontaneidad.

Si el niño aparece feliz y sano, augura crecimiento y proyectos frescos; si está triste o perdido, señala preocupaciones, responsabilidades no atendidas o vulnerabilidad emocional que requiere atención.