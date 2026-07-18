La quiniela es uno de los juegos de azar más habituales y elegidos en Argentina, controlado por las loterías oficiales de cada provincia. Cada jornada se realizan diferentes sorteos y los premios se asignan según el monto apostado y la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este viernes, 17 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 2137 (El Dentista) y las letras son: E I N T.

Resultados de la Quiniela Nacional del viernes 17 de julio

1° 2137 11° 0005 2° 1309 12° 1696 3° 5229 13° 2589 4° 3984 14° 8873 5° 2045 15° 4895 6° 1772 16° 9375 7° 9871 17° 5055 8° 1071 18° 0292 9° 0333 19° 7712 10° 5188 20° 3992

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este viernes 17 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este viernes 17 de julio. A la cabeza salió el número 6702 - Niño.

1° 6702 11° 8782 2° 3577 12° 4277 3° 7179 13° 7014 4° 9856 14° 1699 5° 0757 15° 6176 6° 7585 16° 0758 7° 6366 17° 0743 8° 5559 18° 5660 9° 6658 19° 1103 10° 4604 20° 3331

¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?

El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros repartidos en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.

Cada centro está formado por un conjunto interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.

¿Qué significa soñar con el dentista?

Soñar con El Dentista suele reflejar ansiedad por tu salud o por “arreglar” algo que te incomoda. Indica necesidad de enfrentar miedos y tomar decisiones para tu bienestar.

También puede simbolizar comunicación y apariencia: cuidar lo que dices y cómo te perciben. El malestar en el sueño sugiere cambios necesarios que al principio duelen, pero sanan.

¿Qué significa soñar con niño?

Soñar con un niño suele simbolizar inocencia, nuevos comienzos y el deseo de cuidar o ser cuidado. También puede reflejar tu conexión con el niño interior y la necesidad de recuperar la espontaneidad.

Si el niño aparece feliz y sano, augura crecimiento y proyectos frescos; si está triste o perdido, señala preocupaciones, responsabilidades no atendidas o vulnerabilidad emocional que requiere atención.