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La quiniela es uno de los juegos de azar más típicos y elegidos en Argentina, gestionado por las loterías oficiales de cada provincia. Cada jornada se realizan diferentes sorteos y los premios se asignan según el monto apostado y la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este viernes, 17 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 9010 (La Leche) y las letras son: A A X Y.

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Resultados de la Quiniela Nacional del viernes 17 de julio

 1°9010 11°7380 
 4688  12°4165
 3°3897  13°7703 
 0268  14°7597 
 6799  15°6434 
 6°4323  16°2562
 7855  17°1055 
 3960  18°9638 
 6828  19°9745 
 10°3662  20°3385 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este viernes 17 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este viernes 17 de julio. A la cabeza salió el número 1703 - San Cono.

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 1°1703 11°1253 
 9676   12°5514
 3°3227  13°6060 
 9334  14°3429 
 2752  15°8326 
 6°1691  16°9592
 3195  17°2235 
 6340  18°0588 
 9310  19°5601 
 10°6845  20°2334 

Los premios de la quiniela

En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se determinan en base al número de aciertos de los apostadores. 

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope estipulado. 

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¿Qué significa soñar con la leche?

Soñar con la leche simboliza nutrición, cuidado maternal y abundancia. Suele señalar crecimiento personal, bienestar y apoyo en el hogar.

Si la leche está fresca y blanca, augura oportunidades y prosperidad; si se derrama o está cortada, advierte de pérdidas, tensiones y desequilibrio emocional.

¿Qué significa soñar con san cono?

Soñar con San Cono suele asociarse con la fortuna y la prosperidad. Puede anunciar oportunidades económicas, premios o alivio de deudas si actúas con fe y prudencia.

También simboliza protección y guía en momentos de incertidumbre. Invita a renovar promesas, agradecer lo recibido y ayudar a otros para que la buena racha perdure.