La quiniela es uno de los juegos de azar más típicos y elegidos en Argentina, gestionado por las loterías oficiales de cada provincia. Cada jornada se realizan diferentes sorteos y los premios se asignan según el monto apostado y la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este viernes, 17 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 9010 (La Leche) y las letras son: A A X Y.

Resultados de la Quiniela Nacional del viernes 17 de julio

1° 9010 11° 7380 2° 4688 12° 4165 3° 3897 13° 7703 4° 0268 14° 7597 5° 6799 15° 6434 6° 4323 16° 2562 7° 7855 17° 1055 8° 3960 18° 9638 9° 6828 19° 9745 10° 3662 20° 3385

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este viernes 17 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este viernes 17 de julio. A la cabeza salió el número 1703 - San Cono.

1° 1703 11° 1253 2° 9676 12° 5514 3° 3227 13° 6060 4° 9334 14° 3429 5° 2752 15° 8326 6° 1691 16° 9592 7° 3195 17° 2235 8° 6340 18° 0588 9° 9310 19° 5601 10° 6845 20° 2334

Los premios de la quiniela

En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se determinan en base al número de aciertos de los apostadores.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope estipulado.

¿Qué significa soñar con la leche?

Soñar con la leche simboliza nutrición, cuidado maternal y abundancia. Suele señalar crecimiento personal, bienestar y apoyo en el hogar.

Si la leche está fresca y blanca, augura oportunidades y prosperidad; si se derrama o está cortada, advierte de pérdidas, tensiones y desequilibrio emocional.

¿Qué significa soñar con san cono?

Soñar con San Cono suele asociarse con la fortuna y la prosperidad. Puede anunciar oportunidades económicas, premios o alivio de deudas si actúas con fe y prudencia.

También simboliza protección y guía en momentos de incertidumbre. Invita a renovar promesas, agradecer lo recibido y ayudar a otros para que la buena racha perdure.