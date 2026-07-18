Como cada día, la quiniela vuelve a presentar sus resultados oficiales a través de las loterías provinciales del país. Se trata del juego de apuesta con mayor tradición en la Argentina, cuyos premios dependen exclusivamente de la cantidad de números acertadas y del monto apostado.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este sábado, 18 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 6871 (Excremento) y las letras son: A I R R.

Los resultados de la Quiniela Nacional del sábado 18 de julio

1° 6871 11° 3280 2° 9429 12° 1237 3° 2387 13° 4976 4° 3305 14° 4999 5° 2004 15° 3407 6° 6013 16° 0892 7° 6884 17° 4040 8° 9608 18° 9371 9° 7509 19° 6563 10° 5695 20° 3223

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este sábado 18 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este sábado 18 de julio. A la cabeza salió el número 1739 - Lluvia.

1° 1739 11° 2238 2° 2579 12° 3221 3° 6237 13° 0500 4° 9437 14° 5433 5° 4785 15° 0807 6° 4463 16° 6425 7° 5261 17° 1519 8° 8056 18° 8601 9° 2613 19° 7058 10° 4904 20° 5010

¿Cómo es el sorteo de la quiniela?

Para Capital Federal, el sorteo de premios de los números se efectúa en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y, para la provincia de Buenos Aires, en las salas de la Lotería de la Provincia.

Se hace uso de cuatro bolilleros que van a componer los distintos números: el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad .

que van a componer los distintos números: . Cada uno de esos bolilleros tienen 10 bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero para las ubicaciones en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones).

¿Qué significa soñar con excremento?

Soñar con excremento suele asociarse a la liberación y la transformación: dejar atrás cargas emocionales o situaciones tóxicas para abrir espacio a lo nuevo.

También puede simbolizar dinero, ganancias inesperadas o la necesidad de enfrentar vergüenzas y asuntos ocultos para recuperar control.

¿Qué significa soñar con lluvia?

Soñar con lluvia suele simbolizar limpieza emocional y renovación; indica que te liberas de cargas y se abren oportunidades nuevas. Si la lluvia es suave, habla de calma, fertilidad y crecimiento interior.

Cuando la lluvia es intensa o tormentosa, puede reflejar estrés, tristeza o conflictos que necesitas afrontar. También puede señalar retrasos temporales, pero con la promesa de claridad cuando pase la tormenta.