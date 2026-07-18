En esta noticia

Como cada día, la quiniela vuelve a presentar sus resultados oficiales a través de las loterías provinciales del país. Se trata del juego de apuesta con mayor tradición en la Argentina, cuyos premios dependen exclusivamente de la cantidad de números acertadas y del monto apostado.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este sábado, 18 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 6871 (Excremento) y las letras son: A I R R.

Te puede interesar

Ni detergente ni jabón: el truco express para sacar los rayones de los lentes en segundos

Los resultados de la Quiniela Nacional del sábado 18 de julio

 1°6871 11°3280 
 9429  12°1237
 3°2387  13°4976 
 3305  14°4999 
 2004  15°3407 
 6°6013  16°0892
 6884  17°4040 
 9608  18°9371 
 7509  19°6563 
 10°5695  20°3223 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este sábado 18 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este sábado 18 de julio. A la cabeza salió el número 1739 - Lluvia.

Te puede interesar

Mezclar bicarbonato de sodio con agua oxigenada: por qué lo recomiendan y para qué es útil
 1°1739 11°2238 
 2579   12°3221
 3°6237  13°0500 
 9437  14°5433 
 4785  15°0807 
 6°4463  16°6425
 5261  17°1519 
 8056  18°8601 
 2613  19°7058 
 10°4904  20°5010 

¿Cómo es el sorteo de la quiniela?

  • Para Capital Federal, el sorteo de premios de los números se efectúa en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y, para la provincia de Buenos Aires, en las salas de la Lotería de la Provincia.
  • Se hace uso de cuatro bolilleros que van a componer los distintos números: el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad.
  • Cada uno de esos bolilleros tienen 10 bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero para las ubicaciones en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones).

Te puede interesar

Poner una moneda encima del router de WiFi: por qué recomiendan hacerlo

Te puede interesar

Ni paseo, ni gimnasio, ni bici fija: la actividad clave para proteger el corazón y optimizar la circulación

¿Qué significa soñar con excremento?

Soñar con excremento suele asociarse a la liberación y la transformación: dejar atrás cargas emocionales o situaciones tóxicas para abrir espacio a lo nuevo.

También puede simbolizar dinero, ganancias inesperadas o la necesidad de enfrentar vergüenzas y asuntos ocultos para recuperar control.

¿Qué significa soñar con lluvia?

Soñar con lluvia suele simbolizar limpieza emocional y renovación; indica que te liberas de cargas y se abren oportunidades nuevas. Si la lluvia es suave, habla de calma, fertilidad y crecimiento interior.

Cuando la lluvia es intensa o tormentosa, puede reflejar estrés, tristeza o conflictos que necesitas afrontar. También puede señalar retrasos temporales, pero con la promesa de claridad cuando pase la tormenta.