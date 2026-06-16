Con varias ediciones diarias y una larga tradición en la Argentina, la quiniela sigue siendo el juego de azar más popular. Cada provincia publica los resultados oficiales de cada sorteo y los premios se asignan bajo un sistema claro y previamente definido según el acierto numérico.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este martes, 16 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 0068 (Sobrinos) y las letras son: A F M S.

Resultados de la Quiniela Nacional del martes 16 de junio

1° 0068 11° 4307 2° 6067 12° 1926 3° 3655 13° 4221 4° 7167 14° 4080 5° 0846 15° 2662 6° 2949 16° 6234 7° 7113 17° 1664 8° 8880 18° 2323 9° 5078 19° 8196 10° 8021 20° 5580

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este martes 16 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este martes 16 de junio. A la cabeza salió el número 0156 - La Caída.

1° 0156 11° 9785 2° 6704 12° 1920 3° 8195 13° 3834 4° 0765 14° 7089 5° 7877 15° 9292 6° 0141 16° 8163 7° 9223 17° 7790 8° 7148 18° 9640 9° 3571 19° 2066 10° 4212 20° 4971

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se determinan en base al número de aciertos de los competidores.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope establecido.

¿Qué significa soñar con sobrinos?

Soñar con sobrinos suele reflejar tu vínculo con la familia, el deseo de proteger o nutrir y partes de ti más jóvenes o vulnerables que necesitan atención.

Si el sueño es agradable apunta a armonía y buenas noticias; si es tenso puede señalar preocupaciones por responsabilidades, conflictos familiares o temores sobre el futuro.

¿Qué significa soñar con la caída?

Soñar con La Caída suele simbolizar pérdida de control, temor al fracaso o inestabilidad emocional. Indica que te sientes vulnerable ante cambios rápidos o decisiones importantes.

También puede ser un llamado a soltar cargas y recuperar equilibrio: revisar límites, pedir apoyo y planear con cautela. Si afrontas la raíz del miedo, la caída se convierte en impulso.