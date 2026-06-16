En esta noticia

Con varias ediciones diarias y una larga tradición en la Argentina, la quiniela sigue siendo el juego de azar más popular. Cada provincia publica los resultados oficiales de cada sorteo y los premios se asignan bajo un sistema claro y previamente definido según el acierto numérico.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este martes, 16 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 0068 (Sobrinos) y las letras son: A F M S.

Te puede interesar

Perfecto para casas pequeñas: el árbol que da frutos todo el año, es fácil de cuidar y no levanta raíces

Resultados de la Quiniela Nacional del martes 16 de junio

 1°0068 11°4307 
 6067  12°1926
 3°3655  13°4221 
 7167  14°4080 
 0846  15°2662 
 6°2949  16°6234
 7113  17°1664 
 8880  18°2323 
 5078  19°8196 
 10°8021  20°5580 

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este martes 16 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este martes 16 de junio. A la cabeza salió el número 0156 - La Caída.

Te puede interesar

Adiós a la freidora de aire: el moderno electrodoméstico que cocina las comidas de diversas formas
 1°0156 11°9785 
 6704   12°1920
 3°8195  13°3834 
 0765  14°7089 
 7877  15°9292 
 6°0141  16°8163
 9223  17°7790 
 7148  18°9640 
 3571  19°2066 
 10°4212  20°4971 

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se determinan en base al número de aciertos de los competidores. 

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope establecido. 

Te puede interesar

Mezclar cáscara de banana con vinagre: por qué aconsejan hacerlo y para qué sirve

Te puede interesar

Tras años de espera, construirán una nueva autopista que circunvalará toda la ciudad y reducirá el tráfico en hora pico

¿Qué significa soñar con sobrinos?

Soñar con sobrinos suele reflejar tu vínculo con la familia, el deseo de proteger o nutrir y partes de ti más jóvenes o vulnerables que necesitan atención.

Si el sueño es agradable apunta a armonía y buenas noticias; si es tenso puede señalar preocupaciones por responsabilidades, conflictos familiares o temores sobre el futuro.

¿Qué significa soñar con la caída?

Soñar con La Caída suele simbolizar pérdida de control, temor al fracaso o inestabilidad emocional. Indica que te sientes vulnerable ante cambios rápidos o decisiones importantes.

También puede ser un llamado a soltar cargas y recuperar equilibrio: revisar límites, pedir apoyo y planear con cautela. Si afrontas la raíz del miedo, la caída se convierte en impulso.