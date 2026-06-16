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Como cada día, la quiniela vuelve a presentar sus resultados oficiales a través de las loterías provinciales del país. Se trata del juego de apuesta con mayor tradición en la Argentina, cuyos premios dependen exclusivamente de la cantidad de números acertadas y del monto apostado.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este martes, 16 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 0704 (La cama) y las letras son: Q T W X.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del martes 16 de junio

 1°0704 11°4453 
 4485  12°6108
 3°6950  13°6872 
 6752  14°7733 
 1293  15°1456 
 6°7493  16°3145
 7854  17°4904 
 9743  18°4317 
 8231  19°4332 
 10°8188  20°4578 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este martes 16 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este martes 16 de junio. A la cabeza salió el número 0299 - Hermano.

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 1°0299 11°1232 
 6009   12°8539
 3°9368  13°5530 
 8142  14°0027 
 0147  15°1578 
 6°5255  16°7663
 1406  17°3552 
 1357  18°2405 
 0939  19°1644 
 10°9135  20°9829 

¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?

Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo pone a disposición de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal calificado para suministrar contención e información.

También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.

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¿Qué significa soñar con la cama?

Soñar con la cama suele simbolizar descanso, intimidad y seguridad emocional. También puede reflejar la necesidad de pausa, autocuidado o refugio ante el estrés.

Los detalles importan: una cama desordenada indica preocupaciones; vacía sugiere soledad; compartida alude a vínculos; rota o incómoda señala tensiones que requieren atención.

¿Qué significa soñar con hermano?

Soñar con un hermano simboliza vínculo familiar, apoyo y lealtad; indica necesidad de cercanía.

Si hay conflicto, revela rivalidad o asuntos pendientes; si es armonioso, sugiere protección y confianza.