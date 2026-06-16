Como cada día, la quiniela vuelve a presentar sus resultados oficiales a través de las loterías provinciales del país. Se trata del juego de apuesta con mayor tradición en la Argentina, cuyos premios dependen exclusivamente de la cantidad de números acertadas y del monto apostado.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este martes, 16 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 0704 (La cama) y las letras son: Q T W X.

Los resultados de la Quiniela Nacional del martes 16 de junio

1° 0704 11° 4453 2° 4485 12° 6108 3° 6950 13° 6872 4° 6752 14° 7733 5° 1293 15° 1456 6° 7493 16° 3145 7° 7854 17° 4904 8° 9743 18° 4317 9° 8231 19° 4332 10° 8188 20° 4578

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este martes 16 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este martes 16 de junio. A la cabeza salió el número 0299 - Hermano.

1° 0299 11° 1232 2° 6009 12° 8539 3° 9368 13° 5530 4° 8142 14° 0027 5° 0147 15° 1578 6° 5255 16° 7663 7° 1406 17° 3552 8° 1357 18° 2405 9° 0939 19° 1644 10° 9135 20° 9829

¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?

Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo pone a disposición de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal calificado para suministrar contención e información.

También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.

¿Qué significa soñar con la cama?

Soñar con la cama suele simbolizar descanso, intimidad y seguridad emocional. También puede reflejar la necesidad de pausa, autocuidado o refugio ante el estrés.

Los detalles importan: una cama desordenada indica preocupaciones; vacía sugiere soledad; compartida alude a vínculos; rota o incómoda señala tensiones que requieren atención.

¿Qué significa soñar con hermano?

Soñar con un hermano simboliza vínculo familiar, apoyo y lealtad; indica necesidad de cercanía.

Si hay conflicto, revela rivalidad o asuntos pendientes; si es armonioso, sugiere protección y confianza.