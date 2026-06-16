Los resultados de la quiniela generan expectativa día tras día, ya que es el juego más consultado de la Argentina. Cada sorteo es administrado por las loterías de las provincias y los premios mantienen un esquema fijo, basado en la precisión de los números elegidos por el apostador.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este lunes, 15 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 9589 (La Rata) y las letras son: B M R V.

Resultados de la Quiniela Nacional del lunes 15 de junio

1° 9589 11° 7388 2° 0252 12° 9242 3° 6962 13° 7516 4° 3842 14° 3317 5° 7885 15° 4905 6° 7513 16° 0291 7° 4653 17° 3447 8° 9632 18° 2639 9° 9054 19° 2737 10° 8438 20° 6745

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este lunes 15 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este lunes 15 de junio. A la cabeza salió el número 9829 - San Pedro.

1° 9829 11° 3204 2° 5508 12° 3500 3° 1640 13° 3518 4° 0652 14° 5393 5° 5065 15° 7294 6° 9022 16° 8449 7° 1449 17° 5502 8° 5586 18° 5163 9° 4085 19° 6365 10° 7578 20° 2164

¿Qué es la quiniela?

El juego de azar más conocido de la Argentina es organizado y fiscalizado por las quinielas de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de un juego bancado que no cuenta con un pozo acumulado y las ganancias se determinan en función de los aciertos individuales de los apostadores.

Cada jurisdicción establece un "tope de banca", un límite máximo que se utiliza para calcular los pagos en caso de que el total de premios a abonar supere ese umbral. Este mecanismo permite prorratear los pagos entre los ganadores, garantizando la sostenibilidad del sistema de apuestas.

¿Qué significa soñar con la rata?

Soñar con una rata suele reflejar desconfianza, miedos y algo que percibes como sucio o invasivo en tu vida. Puede advertir de traiciones, chismes o preocupaciones por la salud y el dinero.

También puede simbolizar astucia, supervivencia y la necesidad de actuar con rapidez ante oportunidades o riesgos ocultos. Observa el contexto: si te ataca es alerta, si la domesticas indica control de la situación.

¿Qué significa soñar con san pedro?

Soñar con San Pedro sugiere guía espiritual y necesidad de fe, perdón o reconciliación.

También alude a puertas que se abren y decisiones clave, ligadas a sus llaves y a asumir responsabilidad.