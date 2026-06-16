Los bancos multilaterales aprobarán por estas horas los préstamos garantizados para la Argentina que acordó el ministro de Economía Luis Caputo durante su visita a Washington DC en abril. Hoy es el turno del Banco Mundial y mañana será el del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Quien está en Washington DC siguiendo de cerca las reuniones de directorio es el viceministro de Economía José Luis Daza, que se reunió con el titular del BID, Ilan Goldfajn.

“El Grupo BID sigue siendo un socio comprometido con Argentina ”, anticipó el presidente del banco multilateral a modo de spoiler sobre lo que vendrá: la luz verde para las garantías, que en su caso llegan a u$s 500 millones, minetras que el Banco Mundial aprobará el equivalente a u$s 2000 millones.

Con esos avales, el Gobierno argentino busca conseguir financiamiento de bancos comerciales por unos u$s 4000 millones pero a menor tasa, entre el 6 y 7%, de lo que obtendría en una salida al mercado, pese a la baja del riesgo país que se dio en los últimos días.

El presidente Javier Milei se reunió el lunes con el titular del Banco Mundial, Ajay Banga, en el marco del G20 que se realiza en Río de Janeiro.

“Argentina ha logrado avances importantes en la recuperación de la estabilidad macroeconómica, sentando las bases para el crecimiento, la creación de empleo y la reducción de la pobreza. Conversamos sobre cómo construir sobre esos avances para movilizar más recursos para el país, incluso a través de las garantías del BID”, planteó Goldfajn en redes sociales tras el encuentro con el secretario de Política Económica.

En las próximas horas, en tanto, Caputo recibirá en Buenos Aires a una emisaria del Banco Mundial, la vicepresidenta para América latina, Susana Cordeiro Guerra , activa negociadora de esta alternativa de financiamiento, que cuenta con el visto bueno del Fondo Monetario Internacional (FMI). La funcionaria fue una de las interlocutoras clave para el Gobierno durante la visita del equipo económico en abril, donde se selló el acuerdo por garantías con el presidente del BM, Ajay Banga.

La semana pasada, en tanto, celebró la mejora de la calificación de Fitch Ratings para la Argentina y lo atribuyó a “una gestión macroeconómica más sólida se está traduciendo en una reducción tangible de los costos de financiamiento del país, reduciendo el costo de capital para las empresas y brindando beneficios directos a toda la población”.

Luis Caputo y Kristalina Georgieva en la sede del FMI Ministerio de Economía

En medio del agitado clima político para el Gobierno de Javier Milei a raíz de la investigación por el patrimonio del jefe de Gabinete Manuel Adorni y su declaración jurada, los bancos multilaterales cerraron filas con Milei de cara a la gestión económica.