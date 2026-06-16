La quiniela es el juego más optado por aquellos que buscan resultados rápidos y comprobados. Bajo la administración de las loterías provinciales, se realiza en diversos momentos del día y ofrece premios fijos que se calculan según la posición y la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este lunes, 15 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 3995 (Anteojos) y las letras son: F H Q Y.

Resultados de la Quiniela Nacional del lunes 15 de junio

1° 3995 11° 8970 2° 1272 12° 8524 3° 9143 13° 2921 4° 4291 14° 8678 5° 5255 15° 7728 6° 8184 16° 0076 7° 9783 17° 3034 8° 8656 18° 8921 9° 6874 19° 3294 10° 2182 20° 5440

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este lunes 15 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este lunes 15 de junio. A la cabeza salió el número 7936 - La Manteca.

1° 7936 11° 5933 2° 3199 12° 7744 3° 2088 13° 8725 4° 7992 14° 6089 5° 7699 15° 0991 6° 3902 16° 2342 7° 6929 17° 3627 8° 2948 18° 4924 9° 0342 19° 3982 10° 0285 20° 9499

Autoexclusión voluntaria: ¿cómo iniciar el trámite?

Las personas que prefieran autoexcluirse de las salas de juego en la provincia de Buenos Aires pueden acceder a los formularios en los sitios oficiales. El trámite incluye un Formulario de Autoexclusión y uno de Consentimiento.

Ambos documentos deben descargarse, completarse y presentarse en cualquier sala de juegos. La autoexclusión es completamente voluntaria y tiene una duración de 2 años.

¿Qué significa soñar con anteojos?

Soñar con anteojos suele simbolizar la necesidad de claridad y enfoque; indica que buscas ver una situación con mayor objetividad o corregir percepciones.

Si están rotos o empañados, reflejan confusión o resistencia a una verdad; ponértelos sugiere guía, aprendizaje y una nueva perspectiva personal.

¿Qué significa soñar con la manteca?

Soñar con La Manteca suele asociarse con abundancia, placer sencillo y la capacidad de suavizar conflictos o tareas.

Si La Manteca está derretida, rancia o se cae, puede indicar despilfarro, tensiones emocionales o límites personales que se disuelven.