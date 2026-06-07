Con una inversión que supera los $ 6.000 millones, el Gobierno de Tucumán avanza en la recuperación de una traza clave para la conectividad del norte argentino. Se trata de la Ruta Provincial 357, un corredor estratégico para el desarrollo de los Valles Calchaquíes.

La obra, que ya alcanza un 60% de avance, busca transformar de manera integral la Ruta Provincial 357 del noroeste tucumano. El objetivo es mejorar la seguridad vial y potenciar tanto el turismo como el desarrollo productivo de la región.

Qué trabajos se están llevando a cabo en la Ruta 357

La obra se complementa con la traza repavimentada de la Ruta Provincial 307. Adicionalmente, esta intervención permitirá mejorar el acceso a la Ciudad Sagrada de Quilmes, un atractivo turístico de gran relevancia en la región.

Los trabajos incluyen la pavimentación completa, el calce de banquinas y la incorporación de señalización técnica en diversos tramos. Estas mejoras tienen como objetivo modernizar una ruta que es frecuentemente utilizada para el transporte de mercancías.

¿Cómo mejorará la conectividad en Tucumán?

El proyecto forma parte de una estrategia más amplia impulsada por el gobernador Osvaldo Jaldo, orientada a mejorar las rutas internas de la provincia. La ejecución está a cargo de la Dirección Provincial de Vialidad.

En ese marco, el ministro de Obras Públicas, Marcelo Nazur, destacó: “Estamos ante una intervención que consolida el desarrollo de Tucumán y, especialmente, de nuestros Valles Calchaquíes”, manifestó.

“Por instrucción del gobernador Jaldo hemos priorizado la Ruta 357 porque entendemos que la conectividad es la base del crecimiento y de la integración de cada región de la provincia”, concluyó el funcionario.

Ministerio de Obras y Servicios Públicos de La Pampa

Mejora de infraestructura vial y oportunidades turísticas en los Valles Calchaquíes

La mejora de esta traza facilitará el flujo de turistas hacia los Valles Calchaquíes, promoviendo la actividad turística. Asimismo, permitirá la reducción de costos logísticos y tiempos de traslado para los sectores productivos.

En este contexto, Nazur indicó: “Con un 60% de avance físico, esta obra no solo reforma la infraestructura vial, sino que abre nuevas oportunidades para el turismo, refuerza la actividad turística y propicia un mayor desarrollo para las comunidades de los Valles”, afirmó.

Además, el ministro de Obras Públicas de Tucumán expresó: “Son más de $ 6.000 millones de inversión que se traducen en progreso, empleo y mejores oportunidades para cada tucumano”, concluyó.

Cuándo concluirá la obra

Desde el Ministerio de Obras, Infraestructura y Transporte Público comunicaron que los trabajos avanzan conforme a los plazos establecidos. Aunque no se ha determinado una fecha exacta para la finalización, el progreso actual permite anticipar una conclusión en un breve período.

Se agradece la colaboración y paciencia de la comunidad durante la ejecución de estas obras, las cuales son fundamentales para mejorar la infraestructura local y la calidad de vida de los ciudadanos.