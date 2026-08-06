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Los sorteos diarios de la quiniela reúnen a miles de apostadores que esperan los números ganadores. Administrada por las loterías provinciales, esta forma de juego otorga premios fijos que varían en función del acierto numérico y del valor destinado a la apuesta.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este jueves, 6 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 7517 (Desgracia) y las letras son: B L N T.

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Resultados de la Quiniela Nacional del jueves 6 de agosto

 1°7517 11°7183 
 8627  12°1862
 3°1799  13°5441 
 5794  14°5116 
 9525  15°0955 
 6°7274  16°1137
 2039  17°0925 
 0136  18°3361 
 1986  19°3563 
 10°7039  20°8236 

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este jueves 6 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este jueves 6 de agosto. A la cabeza salió el número 5525 - Gallina.

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 1°5525 11°7095 
 5306   12°5848
 3°1130  13°2460 
 5576  14°7730 
 3688  15°8779 
 6°5280  16°4707
 5144  17°4719 
 0059  18°9831 
 0692  19°0110 
 10°0682  20°3488 

¿A qué hora es la quiniela hoy?

Los sorteos se realizan cinco veces al día:

  • La Previa (a las 8 horas)
  • La Primera (a las 12 horas)
  • La Matutina (a las 15 horas)
  • La Vespertina (a las 18 horas)
  • La Nocturna (a las 21 horas).

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¿Qué significa soñar con desgracia?

Soñar con Desgracia suele reflejar miedos a pérdidas, culpa o sensación de vulnerabilidad. Indica estrés acumulado y preocupación por situaciones fuera de control.

También puede ser una invitación a actuar con prudencia y fortalecer tu red de apoyo. Observa el contexto y cómo te sentías en el sueño: ahí está la clave del mensaje.

¿Qué significa soñar con gallina?

Soñar con Gallina suele simbolizar cuidado maternal, protección y vida doméstica, indicando fertilidad o la necesidad de atender proyectos con paciencia.

También puede advertir sobre chismes o miedos (ser “gallina”); si está inquieta o cacarea, invita a actuar con prudencia y a proteger tus recursos.