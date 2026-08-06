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Los sorteos diarios de la quiniela reúnen a miles de apostadores que esperan los números ganadores. Administrada por las loterías provinciales, esta forma de juego otorga premios fijos que varían en función del acierto numérico y del valor destinado a la apuesta.
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este jueves, 6 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 7517 (Desgracia) y las letras son: B L N T.
Resultados de la Quiniela Nacional del jueves 6 de agosto
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|7517
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|7183
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|8627
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|5794
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|0925
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|1986
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|7039
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|8236
Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este jueves 6 de agosto
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este jueves 6 de agosto. A la cabeza salió el número 5525 - Gallina.
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|7095
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|5306
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|1130
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|2460
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|5576
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|7730
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|3688
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|5144
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|0110
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|0682
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|3488
¿A qué hora es la quiniela hoy?
Los sorteos se realizan cinco veces al día:
- La Previa (a las 8 horas)
- La Primera (a las 12 horas)
- La Matutina (a las 15 horas)
- La Vespertina (a las 18 horas)
- La Nocturna (a las 21 horas).
¿Qué significa soñar con desgracia?
Soñar con Desgracia suele reflejar miedos a pérdidas, culpa o sensación de vulnerabilidad. Indica estrés acumulado y preocupación por situaciones fuera de control.
También puede ser una invitación a actuar con prudencia y fortalecer tu red de apoyo. Observa el contexto y cómo te sentías en el sueño: ahí está la clave del mensaje.
¿Qué significa soñar con gallina?
Soñar con Gallina suele simbolizar cuidado maternal, protección y vida doméstica, indicando fertilidad o la necesidad de atender proyectos con paciencia.
También puede advertir sobre chismes o miedos (ser “gallina”); si está inquieta o cacarea, invita a actuar con prudencia y a proteger tus recursos.