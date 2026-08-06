Los sorteos diarios de la quiniela reúnen a miles de apostadores que esperan los números ganadores. Administrada por las loterías provinciales, esta forma de juego otorga premios fijos que varían en función del acierto numérico y del valor destinado a la apuesta.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este jueves, 6 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 7517 (Desgracia) y las letras son: B L N T.

Resultados de la Quiniela Nacional del jueves 6 de agosto

1° 7517 11° 7183 2° 8627 12° 1862 3° 1799 13° 5441 4° 5794 14° 5116 5° 9525 15° 0955 6° 7274 16° 1137 7° 2039 17° 0925 8° 0136 18° 3361 9° 1986 19° 3563 10° 7039 20° 8236

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este jueves 6 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este jueves 6 de agosto. A la cabeza salió el número 5525 - Gallina.

1° 5525 11° 7095 2° 5306 12° 5848 3° 1130 13° 2460 4° 5576 14° 7730 5° 3688 15° 8779 6° 5280 16° 4707 7° 5144 17° 4719 8° 0059 18° 9831 9° 0692 19° 0110 10° 0682 20° 3488

¿A qué hora es la quiniela hoy?

Los sorteos se realizan cinco veces al día:

La Previa (a las 8 horas)

La Primera (a las 12 horas)

La Matutina (a las 15 horas)

La Vespertina (a las 18 horas)

La Nocturna (a las 21 horas).

¿Qué significa soñar con desgracia?

Soñar con Desgracia suele reflejar miedos a pérdidas, culpa o sensación de vulnerabilidad. Indica estrés acumulado y preocupación por situaciones fuera de control.

También puede ser una invitación a actuar con prudencia y fortalecer tu red de apoyo. Observa el contexto y cómo te sentías en el sueño: ahí está la clave del mensaje.

¿Qué significa soñar con gallina?

Soñar con Gallina suele simbolizar cuidado maternal, protección y vida doméstica, indicando fertilidad o la necesidad de atender proyectos con paciencia.

También puede advertir sobre chismes o miedos (ser “gallina”); si está inquieta o cacarea, invita a actuar con prudencia y a proteger tus recursos.