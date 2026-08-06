Los sorteos diarios de la quiniela reúnen a miles de participantes que esperan los números ganadores. Administrada por las loterías provinciales, esta forma de juego otorga premios fijos que varían en función del acierto numérico y del valor destinado a la apuesta.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este jueves, 6 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 8781 (Las Flores) y las letras son: O H R S.

Resultados de la Quiniela Nacional del jueves 6 de agosto

1° 8781 11° 5610 2° 5734 12° 4861 3° 2516 13° 3009 4° 7624 14° 5462 5° 7826 15° 9726 6° 2660 16° 2421 7° 7935 17° 1218 8° 9998 18° 5441 9° 4872 19° 4191 10° 2519 20° 4675

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este jueves 6 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este jueves 6 de agosto. A la cabeza salió el número 5379 - Ladrón.

1° 5379 11° 2579 2° 0268 12° 8122 3° 5171 13° 9693 4° 7280 14° 1541 5° 3738 15° 6758 6° 7079 16° 1747 7° 5337 17° 6031 8° 3839 18° 9486 9° 1721 19° 3876 10° 8526 20° 7918

¿A qué hora es la quiniela hoy?

Los sorteos se realizan cinco veces al día:

La Previa (a las 8 horas)

La Primera (a las 12 horas)

La Matutina (a las 15 horas)

La Vespertina (a las 18 horas)

La Nocturna (a las 21 horas).

¿Qué significa soñar con las flores?

Soñar con Las Flores suele simbolizar belleza, armonía y crecimiento personal; anuncia alegría y nuevos comienzos.

Si aparecen frescas y coloridas señala prosperidad y vínculos que florecen; si están marchitas, advierte desgaste o necesidad de renovación.

¿Qué significa soñar con ladrón?

Soñar con Ladrón suele reflejar miedo a perder algo valioso, sensación de vulnerabilidad o límites personales invadidos. También señala desconfianza y necesidad de proteger tus recursos, tiempo o emociones.

Según el contexto, puede indicar cambios inesperados o culpas por transgredir normas (si eres el ladrón) o sensación de injusticia (si te roban). Las emociones del sueño orientan el significado personal.