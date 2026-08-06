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Los sorteos diarios de la quiniela reúnen a miles de participantes que esperan los números ganadores. Administrada por las loterías provinciales, esta forma de juego otorga premios fijos que varían en función del acierto numérico y del valor destinado a la apuesta.
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este jueves, 6 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 8781 (Las Flores) y las letras son: O H R S.
Resultados de la Quiniela Nacional del jueves 6 de agosto
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|5610
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|4675
Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este jueves 6 de agosto
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este jueves 6 de agosto. A la cabeza salió el número 5379 - Ladrón.
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|5379
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|2579
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|0268
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|8122
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|5171
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|9693
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|7280
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|1541
|5°
|3738
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|6758
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|7079
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|5337
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|6031
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|3876
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|8526
|20°
|7918
¿A qué hora es la quiniela hoy?
Los sorteos se realizan cinco veces al día:
- La Previa (a las 8 horas)
- La Primera (a las 12 horas)
- La Matutina (a las 15 horas)
- La Vespertina (a las 18 horas)
- La Nocturna (a las 21 horas).
¿Qué significa soñar con las flores?
Soñar con Las Flores suele simbolizar belleza, armonía y crecimiento personal; anuncia alegría y nuevos comienzos.
Si aparecen frescas y coloridas señala prosperidad y vínculos que florecen; si están marchitas, advierte desgaste o necesidad de renovación.
¿Qué significa soñar con ladrón?
Soñar con Ladrón suele reflejar miedo a perder algo valioso, sensación de vulnerabilidad o límites personales invadidos. También señala desconfianza y necesidad de proteger tus recursos, tiempo o emociones.
Según el contexto, puede indicar cambios inesperados o culpas por transgredir normas (si eres el ladrón) o sensación de injusticia (si te roban). Las emociones del sueño orientan el significado personal.