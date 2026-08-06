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Los sorteos diarios de la quiniela reúnen a miles de participantes que esperan los números ganadores. Administrada por las loterías provinciales, esta forma de juego otorga premios fijos que varían en función del acierto numérico y del valor destinado a la apuesta.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este jueves, 6 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 8781 (Las Flores) y las letras son: O H R S.

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Resultados de la Quiniela Nacional del jueves 6 de agosto

 1°8781 11°5610 
 5734  12°4861
 3°2516  13°3009 
 7624  14°5462 
 7826  15°9726 
 6°2660  16°2421
 7935  17°1218 
 9998  18°5441 
 4872  19°4191 
 10°2519  20°4675 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este jueves 6 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este jueves 6 de agosto. A la cabeza salió el número 5379 - Ladrón.

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 1°5379 11°2579 
 0268   12°8122
 3°5171  13°9693 
 7280  14°1541 
 3738  15°6758 
 6°7079  16°1747
 5337  17°6031 
 3839  18°9486 
 1721  19°3876 
 10°8526  20°7918 

¿A qué hora es la quiniela hoy?

Los sorteos se realizan cinco veces al día:

  • La Previa (a las 8 horas)
  • La Primera (a las 12 horas)
  • La Matutina (a las 15 horas)
  • La Vespertina (a las 18 horas)
  • La Nocturna (a las 21 horas).

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¿Qué significa soñar con las flores?

Soñar con Las Flores suele simbolizar belleza, armonía y crecimiento personal; anuncia alegría y nuevos comienzos.

Si aparecen frescas y coloridas señala prosperidad y vínculos que florecen; si están marchitas, advierte desgaste o necesidad de renovación.

¿Qué significa soñar con ladrón?

Soñar con Ladrón suele reflejar miedo a perder algo valioso, sensación de vulnerabilidad o límites personales invadidos. También señala desconfianza y necesidad de proteger tus recursos, tiempo o emociones.

Según el contexto, puede indicar cambios inesperados o culpas por transgredir normas (si eres el ladrón) o sensación de injusticia (si te roban). Las emociones del sueño orientan el significado personal.