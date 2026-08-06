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Como cada día, la quiniela vuelve a presentar sus resultados oficiales a través de las loterías provinciales del país. Se trata del juego de apuesta con mayor tradición en la Argentina, cuyos premios dependen exclusivamente de la cantidad de números acertadas y del monto apostado.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este miércoles, 5 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 9429 (San Pedro) y las letras son: I B P Q.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 5 de agosto

 1°9429 11°0759 
 2454  12°7158
 3°3828  13°6292 
 6690  14°8355 
 9506  15°7461 
 6°8829  16°2488
 1024  17°7868 
 5777  18°3046 
 8847  19°2884 
 10°4988  20°9422 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este miércoles 5 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este miércoles 5 de agosto. A la cabeza salió el número 5151 - Serrucho.

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 1°5151 11°5115 
 9114   12°3293
 3°6072  13°6011 
 1249  14°1277 
 6042  15°8474 
 6°4233  16°8119
 2833  17°5211 
 6810  18°4590 
 9611  19°7964 
 10°2235  20°1714 

Autoexclusión voluntaria: ¿cómo iniciar el trámite?

Los apostadores que quieran autoexcluirse de las salas de juego en la provincia de Buenos Aires pueden acceder a los formularios en los sitios oficiales. El trámite incluye un Formulario de Autoexclusión y uno de Consentimiento.

Ambos documentos deben descargarse, completarse y presentarse en cualquier sala de juegos. La autoexclusión es completamente voluntaria y tiene una duración de 2 años.

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¿Qué significa soñar con san pedro?

Soñar con San Pedro suele simbolizar fe, guía espiritual y la búsqueda de respuestas. Puede señalar la necesidad de fortalecer valores, asumir responsabilidad o pedir ayuda en momentos de duda.

También puede aludir a puertas que se abren o cierran, decisiones importantes y el deseo de perdón. Si el sueño es sereno, augura paz interior; si es tenso, invita a revisar culpas y compromisos.

¿Qué significa soñar con serrucho?

Soñar con serrucho suele representar la necesidad de cortar con algo: hábitos, relaciones o etapas. También alude a trabajo paciente y práctico para resolver un problema por partes.

Un serrucho afilado indica avances y claridad; uno desafilado sugiere obstáculos y desgaste. Si otro serrucha, puede advertir competencia desleal o intrigas a tu alrededor.