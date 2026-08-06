Como cada día, la quiniela vuelve a presentar sus resultados oficiales a través de las loterías provinciales del país. Se trata del juego de apuesta con mayor tradición en la Argentina, cuyos premios dependen exclusivamente de la cantidad de números acertadas y del monto apostado.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este miércoles, 5 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 9429 (San Pedro) y las letras son: I B P Q.

Los resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 5 de agosto

1° 9429 11° 0759 2° 2454 12° 7158 3° 3828 13° 6292 4° 6690 14° 8355 5° 9506 15° 7461 6° 8829 16° 2488 7° 1024 17° 7868 8° 5777 18° 3046 9° 8847 19° 2884 10° 4988 20° 9422

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este miércoles 5 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este miércoles 5 de agosto. A la cabeza salió el número 5151 - Serrucho.

1° 5151 11° 5115 2° 9114 12° 3293 3° 6072 13° 6011 4° 1249 14° 1277 5° 6042 15° 8474 6° 4233 16° 8119 7° 2833 17° 5211 8° 6810 18° 4590 9° 9611 19° 7964 10° 2235 20° 1714

Autoexclusión voluntaria: ¿cómo iniciar el trámite?

Los apostadores que quieran autoexcluirse de las salas de juego en la provincia de Buenos Aires pueden acceder a los formularios en los sitios oficiales. El trámite incluye un Formulario de Autoexclusión y uno de Consentimiento.

Ambos documentos deben descargarse, completarse y presentarse en cualquier sala de juegos. La autoexclusión es completamente voluntaria y tiene una duración de 2 años.

¿Qué significa soñar con san pedro?

Soñar con San Pedro suele simbolizar fe, guía espiritual y la búsqueda de respuestas. Puede señalar la necesidad de fortalecer valores, asumir responsabilidad o pedir ayuda en momentos de duda.

También puede aludir a puertas que se abren o cierran, decisiones importantes y el deseo de perdón. Si el sueño es sereno, augura paz interior; si es tenso, invita a revisar culpas y compromisos.

¿Qué significa soñar con serrucho?

Soñar con serrucho suele representar la necesidad de cortar con algo: hábitos, relaciones o etapas. También alude a trabajo paciente y práctico para resolver un problema por partes.

Un serrucho afilado indica avances y claridad; uno desafilado sugiere obstáculos y desgaste. Si otro serrucha, puede advertir competencia desleal o intrigas a tu alrededor.