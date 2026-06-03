Por la Ley de Sucesiones | Los viudos no recibirán los bienes aunque lo especifique el testamento (foto: archivo).

Cuando una persona fallece y se deben dividir los bienes correspondientes a la herencia, se lleva a cabo una sucesión, cuyo proceso determinará cómo se efectúa el reparto del patrimonio.

Por tal motivo, es esencial comprender cómo se lleva a cabo la partición de una herencia en los casos donde no existe un testamento vigente y a qué herederos les corresponde recibir los bienes.

Al momento de llevar a cabo la sucesión, es necesario identificar si se dispone o no de un testamento, que es el documento en el cual una persona certifica a quiénes desea que sean dirigidos sus bienes tras su fallecimiento.

Cambia la Ley de Sucesiones: cómo se reparte la herencia si no hay testamento y quiénes pueden reclamar los bienes (foto: archivo).

Quiénes reciben la herencia en ausencia de un testamento

En situaciones en las que no existe un testamento, se procede a lo que se conoce como “sucesión intestada”. Este procedimiento permite la distribución de los bienes del causante y la división de la herencia.

En tales circunstancias, tienen derecho a acceder a la herencia las personas que se encuentren en la categoría de “herederos legítimos”.

No obstante, esto se realizará siempre y cuando el testamento se considere válido y no presente errores ni en su redacción ni respecto a la capacidad de la persona propietaria de los bienes para elaborar o firmar un documento de esta índole.

Es oficial | Por nueva Ley de Sucesiones, prohíben que los herederos reciban los bienes si no hacen este trámite (foto: archivo).

Nulidad del testamento: causas y consecuencias que debes conocer

El testamento es un documento que permite la distribución de bienes tras el fallecimiento de una persona; no obstante, existen circunstancias en las que puede ser declarado nulo.

Cuando se produce esta situación, el testamento deja de tener validez, lo que implica que las personas designadas como herederas del patrimonio no podrán recibir nada.

Testamento otorgado por persona legalmente impedida : por ejemplo, en casos expresamente prohibidos por la normativa vigente.

Vicios en la voluntad: cuando el testamento fue realizado bajo coacción, engaño, intimidación o error.

Contenido ilícito o contrario a la ley: cuando se dispone de bienes o derechos de manera incompatible con lo que permite el ordenamiento legal.

Incumplimiento de las formas legales: si el documento no respeta los requisitos exigidos por la ley (firma, fecha, tipo de testamento, testigos, según corresponda).

Falta de capacidad del testador: si la persona no se encontraba en pleno uso de sus facultades mentales al momento de otorgar el testamento.

Para que un testamento sea declarado nulo, deben verificarse determinadas situaciones establecidas por la ley. Cuando esto sucede, el documento carece de validez y la herencia se distribuye como si no existiera testamento, mediante una sucesión intestada.