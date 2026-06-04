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Los sorteos diarios de la quiniela reúnen a miles de participantes que esperan los números ganadores. Administrada por las loterías provinciales, esta forma de juego otorga premios fijos que varían en función del acierto numérico y del valor destinado a la apuesta.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este miércoles, 3 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 6112 (Soldado) y las letras son: E D G H.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 3 de junio

 1°6112 11°0592 
 9499  12°1965
 3°0851  13°0927 
 1496  14°7615 
 3853  15°6546 
 6°1189  16°8057
 4615  17°6206 
 8957  18°7516 
 5193  19°6447 
 10°2083  20°7768 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este miércoles 3 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este miércoles 3 de junio. A la cabeza salió el número 6951 - Serrucho.

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 1°6951 11°9231 
 6219   12°3442
 3°8282  13°5789 
 2297  14°9713 
 5997  15°0755 
 6°5177  16°7365
 5059  17°5072 
 2918  18°9141 
 3728  19°6548 
 10°6433  20°6631 

Autoexclusión voluntaria: ¿cómo iniciar el trámite?

Los jugadores que prefieran autoexcluirse de las salas de juego en la provincia de Buenos Aires pueden acceder a los formularios en los sitios oficiales. El trámite incluye un Formulario de Autoexclusión y uno de Consentimiento.

Ambos documentos deben descargarse, completarse y presentarse en cualquier sala de juegos. La autoexclusión es completamente voluntaria y tiene una duración de 2 años.

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¿Qué significa soñar con soldado?

Soñar con un soldado simboliza disciplina, deber y protección; señala la necesidad de límites, estructura y firmeza ante desafíos.

En combate indica conflictos y presión; en calma sugiere seguridad, apoyo y control emocional.

¿Qué significa soñar con serrucho?

Soñar con un serrucho suele simbolizar la necesidad de cortar con algo: hábitos, relaciones o tareas pendientes. Indica decisión, esfuerzo práctico y deseo de dar forma a una situación.

También puede advertir sobre fricciones si se usa torpemente en el sueño. Invita a actuar con paciencia y precisión para resolver problemas sin causar daños.