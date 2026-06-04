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Los sorteos diarios de la quiniela reúnen a miles de participantes que esperan los números ganadores. Administrada por las loterías provinciales, esta forma de juego otorga premios fijos que varían en función del acierto numérico y del valor destinado a la apuesta.
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este miércoles, 3 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 6112 (Soldado) y las letras son: E D G H.
Los resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 3 de junio
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|6112
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|0592
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|9499
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|1965
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|0851
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|7615
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|2083
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|7768
Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este miércoles 3 de junio
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este miércoles 3 de junio. A la cabeza salió el número 6951 - Serrucho.
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|6951
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|9231
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|6219
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|3442
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|8282
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|5789
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|2297
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|9713
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|5997
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|0755
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|5177
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|7365
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|5059
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|6433
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|6631
Autoexclusión voluntaria: ¿cómo iniciar el trámite?
Los jugadores que prefieran autoexcluirse de las salas de juego en la provincia de Buenos Aires pueden acceder a los formularios en los sitios oficiales. El trámite incluye un Formulario de Autoexclusión y uno de Consentimiento.
Ambos documentos deben descargarse, completarse y presentarse en cualquier sala de juegos. La autoexclusión es completamente voluntaria y tiene una duración de 2 años.
¿Qué significa soñar con soldado?
Soñar con un soldado simboliza disciplina, deber y protección; señala la necesidad de límites, estructura y firmeza ante desafíos.
En combate indica conflictos y presión; en calma sugiere seguridad, apoyo y control emocional.
¿Qué significa soñar con serrucho?
Soñar con un serrucho suele simbolizar la necesidad de cortar con algo: hábitos, relaciones o tareas pendientes. Indica decisión, esfuerzo práctico y deseo de dar forma a una situación.
También puede advertir sobre fricciones si se usa torpemente en el sueño. Invita a actuar con paciencia y precisión para resolver problemas sin causar daños.