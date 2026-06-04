Los sorteos diarios de la quiniela reúnen a miles de participantes que esperan los números ganadores. Administrada por las loterías provinciales, esta forma de juego otorga premios fijos que varían en función del acierto numérico y del valor destinado a la apuesta.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este miércoles, 3 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 6112 (Soldado) y las letras son: E D G H.

Los resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 3 de junio

1° 6112 11° 0592 2° 9499 12° 1965 3° 0851 13° 0927 4° 1496 14° 7615 5° 3853 15° 6546 6° 1189 16° 8057 7° 4615 17° 6206 8° 8957 18° 7516 9° 5193 19° 6447 10° 2083 20° 7768

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este miércoles 3 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este miércoles 3 de junio. A la cabeza salió el número 6951 - Serrucho.

1° 6951 11° 9231 2° 6219 12° 3442 3° 8282 13° 5789 4° 2297 14° 9713 5° 5997 15° 0755 6° 5177 16° 7365 7° 5059 17° 5072 8° 2918 18° 9141 9° 3728 19° 6548 10° 6433 20° 6631

Autoexclusión voluntaria: ¿cómo iniciar el trámite?

Los jugadores que prefieran autoexcluirse de las salas de juego en la provincia de Buenos Aires pueden acceder a los formularios en los sitios oficiales. El trámite incluye un Formulario de Autoexclusión y uno de Consentimiento.

Ambos documentos deben descargarse, completarse y presentarse en cualquier sala de juegos. La autoexclusión es completamente voluntaria y tiene una duración de 2 años.

¿Qué significa soñar con soldado?

Soñar con un soldado simboliza disciplina, deber y protección; señala la necesidad de límites, estructura y firmeza ante desafíos.

En combate indica conflictos y presión; en calma sugiere seguridad, apoyo y control emocional.

¿Qué significa soñar con serrucho?

Soñar con un serrucho suele simbolizar la necesidad de cortar con algo: hábitos, relaciones o tareas pendientes. Indica decisión, esfuerzo práctico y deseo de dar forma a una situación.

También puede advertir sobre fricciones si se usa torpemente en el sueño. Invita a actuar con paciencia y precisión para resolver problemas sin causar daños.