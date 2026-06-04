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La quiniela es uno de los juegos de azar más habituales y elegidos en Argentina, controlado por las loterías oficiales de cada provincia. Cada jornada se realizan diferentes sorteos y los premios se asignan según el monto apostado y la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este miércoles, 3 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 7960 (La Virgen) y las letras son: U B F N.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 3 de junio

 1°7960 11°6336 
 9963  12°7985
 3°5274  13°4229 
 4921  14°5958 
 2113  15°6452 
 6°8198  16°4227
 4367  17°0377 
 6399  18°4280 
 2220  19°5158 
 10°7573  20°9682 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este miércoles 3 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este miércoles 3 de junio. A la cabeza salió el número 3911 - Palito.

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 1°3911 11°8363 
 8133   12°0169
 3°0760  13°0814 
 7318  14°9032 
 0139  15°9092 
 6°2448  16°6574
 6969  17°5338 
 6771  18°2113 
 5897  19°3751 
 10°2191  20°2016 

¿Qué es la quiniela?

El juego de azar más conocido de la Argentina es organizado y fiscalizado por las quinielas de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de un juego bancado que no cuenta con un pozo acumulado y las ganancias se determinan en función de los aciertos individuales de los apostadores.

Cada jurisdicción establece un "tope de banca", un límite máximo que se utiliza para calcular los pagos en caso de que el total de premios a abonar supere ese umbral. Este mecanismo permite prorratear los pagos entre los ganadores, garantizando la sostenibilidad del sistema de apuestas.

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¿Qué significa soñar con la virgen?

Soñar con la Virgen suele representar protección, consuelo y esperanza. Indica una búsqueda de guía espiritual ante dudas o desafíos.

También puede aludir a pureza, perdón y necesidad de reconciliación. Señala fe, paciencia y confianza en el rumbo de tu vida.

¿Qué significa soñar con palito?

Soñar con Palito puede aludir a lo sencillo y frágil: necesidad de apoyo, volver a lo básico o construir con recursos mínimos. También sugiere poner límites y encontrar dirección.

Si Palito es una persona o apodo, el sueño reflejaría vínculos, recuerdos o asuntos pendientes con esa figura. Observa la emoción del sueño para afinar el mensaje.