El magnate Elon Musk ha dejado atónito al mundo con una propuesta audaz que podría alterar significativamente las dinámicas actuales: edificar un túnel submarino que vincule Londres y Nueva York en un tiempo estimado de 54 minutos.

El nuevo proyecto de Musk, cuyo costo se proyecta en aproximadamente 20.000 millones de dólares, ha suscitado el interés de especialistas en transporte gracias a su ambición y a su potencial para transformar de manera definitiva la movilidad intercontinental.

La enorme propuesta de Elon Musk

El gurú tecnológico consideró que “al crear un vacío dentro del túnel y usar vehículos presurizados, los trenes podrían llegar teóricamente a más de 4.828 km/h“. Esto implica que el trayecto entre las dos ciudades, que actualmente requiere aproximadamente siete horas en avión, podría ejecutarse en menos de una hora, revolucionando la manera en que las personas cruzan el Atlántico.

Imagen ilustrativa

Mediante su cuenta en X (anteriormente Twitter), Elon Musk compartió la idea, afirmando que su empresa, The Boring Company, podría llevar a cabo la construcción del túnel por “1000 veces menos dinero” que el costo estimado inicialmente. En su tweet, Musk expresó: “@boringcompany podría hacerlo por 1000X menos dinero”. Esta afirmación generó tanto entusiasmo como escepticismo, dado que la magnitud del proyecto plantea desafíos técnicos y financieros significativos.

El muy extenso túnel submarino permitiría a los trenes alcanzar velocidades teóricas de hasta 4.828 Km/h (3.000 mph), gracias a un sistema de vacío que eliminaría casi por completo la resistencia del aire.

El nuevo túnel transatlántico de Elon Musk: una extensión del Hyperloop

El concepto del Hyperloop implica cápsulas presurizadas que se desplazan a través de tubos casi al vacío, lo cual es similar a lo que Musk propone para el túnel entre Londres y Nueva York. Sin embargo, las dificultades técnicas asociadas con la construcción de un sistema bajo el océano son considerablemente mayores debido a la profundidad y las condiciones del lecho marino del Atlántico.

El nuevo proyecto presenta precedentes, dado que se alinea con la visión más amplia de Musk sobre el futuro del transporte, especialmente su concepto del Hyperloop, un sistema de transporte terrestre de alta velocidad que ha recibido atención desde su presentación en 2013.

Aunque el Hyperloop se centra en trayectos terrestres, la idea de un túnel transatlántico representa una extensión lógica de esta tecnología. Mientras que el Hyperloop pretende alcanzar velocidades cercanas a los 1.200 Km/h, el túnel submarino propuesto por Musk aspira a superar esas cifras de manera significativa.

Los desafíos del túnel transatlántico: costos y complejidades técnicas

Pese al entusiasmo que generó la propuesta del magnate, existen múltiples desafíos que deben abordarse antes de que este proyecto pueda convertirse en realidad. La construcción de un túnel submarino implica no solo enormes costos financieros, sino también complejidades técnicas relacionadas con la ingeniería subacuática y la seguridad estructural. Expertos han indicado que el costo inicial estimado de 20 mil millones de dólares podría ser solo una fracción del costo real al considerar todos los factores involucrados.

Asimismo, aunque Elon Musk tiene experiencia con proyectos como el Vegas Loop, un sistema subterráneo diseñado para aliviar la congestión del tráfico en Las Vegas, los desafíos asociados con un túnel transatlántico son considerablemente más complejos. Las preocupaciones sobre el impacto ambiental y los riesgos asociados con las condiciones climáticas también juegan un papel crucial en la viabilidad del proyecto.