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El sorteo de la Quiniela vuelve a captar la atención de miles de apostantes en todo el país. Como cada día, las distintas loterías provinciales publican los números ganadores oficiales y actualizados, con premios definidos por la combinación numérica seleccionada y el importe jugado.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este miércoles, 29 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 2676 (Las Llamas) y las letras son: D J L N.

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Resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 29 de julio

 1°2676 11°5873 
 2415  12°3409
 3°2918  13°3808 
 0483  14°6669 
 8403  15°6781 
 6°9035  16°7316
 2091  17°2061 
 7406  18°4586 
 9398  19°5741 
 10°5717  20°6928 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este miércoles 29 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este miércoles 29 de julio. A la cabeza salió el número 3705 - Gato.

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 1°3705 11°0195 
 3523   12°7714
 3°8537  13°2299 
 5803  14°7521 
 6053  15°8000 
 6°4207  16°9926
 4573  17°0139 
 9108  18°4666 
 7827  19°8340 
 10°7616  20°6628 

¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?

Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo suministra de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal preparado para proporcionar contención e información.

También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.

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¿Qué significa soñar con las llamas?

Si se trata de las llamas (animales), indica paciencia, resistencia y adaptación. También sugiere viajes y cooperación al llevar cargas con calma.

Si se trata de las llamas del fuego, simbolizan transformación, pasión y purificación. Invitan a renovar lo viejo y a vigilar impulsos intensos.

¿Qué significa soñar con gato?

Soñar con un gato suele simbolizar intuición, independencia y misterio. Señala la necesidad de confiar en tu instinto y proteger tu espacio personal.

Un gato amistoso sugiere buena fortuna y apoyo; uno agresivo o huidizo advierte de engaños o límites difusos. El color y el estado del animal matizan el mensaje del sueño.