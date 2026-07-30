El sorteo de la Quiniela vuelve a captar la atención de miles de apostantes en todo el país. Como cada día, las distintas loterías provinciales publican los números ganadores oficiales y actualizados, con premios definidos por la combinación numérica seleccionada y el importe jugado.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este miércoles, 29 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 2676 (Las Llamas) y las letras son: D J L N.

Resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 29 de julio

1° 2676 11° 5873 2° 2415 12° 3409 3° 2918 13° 3808 4° 0483 14° 6669 5° 8403 15° 6781 6° 9035 16° 7316 7° 2091 17° 2061 8° 7406 18° 4586 9° 9398 19° 5741 10° 5717 20° 6928

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este miércoles 29 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este miércoles 29 de julio. A la cabeza salió el número 3705 - Gato.

1° 3705 11° 0195 2° 3523 12° 7714 3° 8537 13° 2299 4° 5803 14° 7521 5° 6053 15° 8000 6° 4207 16° 9926 7° 4573 17° 0139 8° 9108 18° 4666 9° 7827 19° 8340 10° 7616 20° 6628

¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?

Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo suministra de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal preparado para proporcionar contención e información.

También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.

¿Qué significa soñar con las llamas?

Si se trata de las llamas (animales), indica paciencia, resistencia y adaptación. También sugiere viajes y cooperación al llevar cargas con calma.

Si se trata de las llamas del fuego, simbolizan transformación, pasión y purificación. Invitan a renovar lo viejo y a vigilar impulsos intensos.

¿Qué significa soñar con gato?

Soñar con un gato suele simbolizar intuición, independencia y misterio. Señala la necesidad de confiar en tu instinto y proteger tu espacio personal.

Un gato amistoso sugiere buena fortuna y apoyo; uno agresivo o huidizo advierte de engaños o límites difusos. El color y el estado del animal matizan el mensaje del sueño.