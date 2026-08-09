La quiniela es el juego más preferido por los que buscan resultados rápidos y comprobados. Bajo la administración de las loterías provinciales, se realiza en varios momentos del día y ofrece premios fijos que se calculan según la posición y la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este sábado, 8 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 1193 (Enamorado) y las letras son: B C Q T.

Resultados de la Quiniela Nacional del sábado 8 de agosto

1° 1193 11° 0898 2° 8560 12° 1356 3° 5311 13° 4882 4° 8067 14° 4335 5° 4324 15° 5596 6° 8250 16° 9660 7° 4491 17° 5529 8° 5666 18° 8265 9° 3137 19° 1683 10° 2221 20° 5197

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este sábado 8 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este sábado 8 de agosto. A la cabeza salió el número 3689 - La Rata.

1° 3689 11° 6486 2° 4335 12° 1009 3° 5871 13° 1208 4° 2464 14° 7862 5° 4044 15° 0888 6° 7116 16° 8416 7° 7366 17° 1715 8° 1028 18° 4021 9° 4543 19° 2510 10° 0774 20° 6355

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se fijan conforme al número de aciertos de los apostantes.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope establecido.

¿Qué significa soñar con enamorado?

Soñar con un enamorado suele reflejar deseo de afecto y conexión, o señalar que estás listo para abrirte al amor y a nuevas relaciones.

También puede advertir sobre idealizar a alguien o depender demasiado de la validación emocional; invita a equilibrar la ilusión con realismo y a fortalecer el amor propio.

¿Qué significa soñar con la rata?

Soñar con La Rata suele simbolizar astucia, supervivencia y la necesidad de actuar con cautela. Puede indicar que detectas oportunidades ocultas o amenazas a tu alrededor.

También puede reflejar preocupaciones por la limpieza emocional o relaciones tóxicas. Invita a revisar hábitos, finanzas y límites para protegerte.