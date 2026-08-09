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La quiniela es el juego más preferido por los que buscan resultados rápidos y comprobados. Bajo la administración de las loterías provinciales, se realiza en varios momentos del día y ofrece premios fijos que se calculan según la posición y la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este sábado, 8 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 1193 (Enamorado) y las letras son: B C Q T.

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Resultados de la Quiniela Nacional del sábado 8 de agosto

 1°1193 11°0898 
 8560  12°1356
 3°5311  13°4882 
 8067  14°4335 
 4324  15°5596 
 6°8250  16°9660
 4491  17°5529 
 5666  18°8265 
 3137  19°1683 
 10°2221  20°5197 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este sábado 8 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este sábado 8 de agosto. A la cabeza salió el número 3689 - La Rata.

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 1°3689 11°6486 
 4335   12°1009
 3°5871  13°1208 
 2464  14°7862 
 4044  15°0888 
 6°7116  16°8416
 7366  17°1715 
 1028  18°4021 
 4543  19°2510 
 10°0774  20°6355 

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se fijan conforme al número de aciertos de los apostantes. 

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope establecido. 

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¿Qué significa soñar con enamorado?

Soñar con un enamorado suele reflejar deseo de afecto y conexión, o señalar que estás listo para abrirte al amor y a nuevas relaciones.

También puede advertir sobre idealizar a alguien o depender demasiado de la validación emocional; invita a equilibrar la ilusión con realismo y a fortalecer el amor propio.

¿Qué significa soñar con la rata?

Soñar con La Rata suele simbolizar astucia, supervivencia y la necesidad de actuar con cautela. Puede indicar que detectas oportunidades ocultas o amenazas a tu alrededor.

También puede reflejar preocupaciones por la limpieza emocional o relaciones tóxicas. Invita a revisar hábitos, finanzas y límites para protegerte.