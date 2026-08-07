El sorteo de la Quiniela vuelve a captar la atención de miles de jugadores en todo el país. Como cada día, las distintas loterías provinciales publican los números ganadores oficiales y actualizados, con premios fijados por la combinación numérica seleccionada y el importe jugado.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este jueves, 6 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 4873 (Hospital) y las letras son: A F Q Q.

Resultados de la Quiniela Nacional del jueves 6 de agosto

1° 4873 11° 7747 2° 6693 12° 8537 3° 2827 13° 3730 4° 7884 14° 0307 5° 7200 15° 8659 6° 0729 16° 3690 7° 6200 17° 3652 8° 3063 18° 0704 9° 3245 19° 6990 10° 1143 20° 8973

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este jueves 6 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este jueves 6 de agosto. A la cabeza salió el número 7960 - La Virgen.

1° 7960 11° 1180 2° 3261 12° 8209 3° 4321 13° 8462 4° 7939 14° 9188 5° 7333 15° 4018 6° 7766 16° 4257 7° 5217 17° 6546 8° 6956 18° 9078 9° 1630 19° 1945 10° 9255 20° 4811

¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?

Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo suministra de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal calificado para proporcionar contención e información.

También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.

¿Qué significa soñar con hospital?

Soñar con un hospital suele reflejar necesidad de sanación y descanso, ya sea física o emocional. Tu mente te pide atender heridas, hábitos o situaciones pendientes.

También puede señalar búsqueda de apoyo o miedo a la vulnerabilidad y a los cambios. Si el ambiente es ordenado sugiere recuperación; si es caótico, estrés y alerta.

¿Qué significa soñar con la virgen?

Soñar con la Virgen suele simbolizar protección, consuelo y guía espiritual. También puede reflejar fe renovada, esperanza y necesidad de paz interior.

Según el contexto, puede aludir a pureza, perdón o un llamado a la introspección. Las emociones sentidas en el sueño orientan la interpretación personal.