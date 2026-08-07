En esta noticia

El sorteo de la Quiniela vuelve a captar la atención de miles de jugadores en todo el país. Como cada día, las distintas loterías provinciales publican los números ganadores oficiales y actualizados, con premios fijados por la combinación numérica seleccionada y el importe jugado.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este jueves, 6 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 4873 (Hospital) y las letras son: A F Q Q.

Te puede interesar

Cómo cargar la batería del celular cuando no hay electricidad en casa: la manera más efectiva, segura y sencilla

Resultados de la Quiniela Nacional del jueves 6 de agosto

 1°4873 11°7747 
 6693  12°8537
 3°2827  13°3730 
 7884  14°0307 
 7200  15°8659 
 6°0729  16°3690
 6200  17°3652 
 3063  18°0704 
 3245  19°6990 
 10°1143  20°8973 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este jueves 6 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este jueves 6 de agosto. A la cabeza salió el número 7960 - La Virgen.

Te puede interesar

Es oficial: el Gobierno visitará casa por casa con personal administrativo para verificar la existencia de los titulares de pensiones en Colombia
 1°7960 11°1180 
 3261   12°8209
 3°4321  13°8462 
 7939  14°9188 
 7333  15°4018 
 6°7766  16°4257
 5217  17°6546 
 6956  18°9078 
 1630  19°1945 
 10°9255  20°4811 

¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?

Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo suministra de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal calificado para proporcionar contención e información.

También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.

Te puede interesar

Arriban los trenes de doble planta: dónde los mostrarán y cada cuánto habrá viajes

Te puede interesar

Después de años de expectativa, inauguraron un emblemático puente para conectar Capital con Provincia sin tránsito en horas pico

¿Qué significa soñar con hospital?

Soñar con un hospital suele reflejar necesidad de sanación y descanso, ya sea física o emocional. Tu mente te pide atender heridas, hábitos o situaciones pendientes.

También puede señalar búsqueda de apoyo o miedo a la vulnerabilidad y a los cambios. Si el ambiente es ordenado sugiere recuperación; si es caótico, estrés y alerta.

¿Qué significa soñar con la virgen?

Soñar con la Virgen suele simbolizar protección, consuelo y guía espiritual. También puede reflejar fe renovada, esperanza y necesidad de paz interior.

Según el contexto, puede aludir a pureza, perdón o un llamado a la introspección. Las emociones sentidas en el sueño orientan la interpretación personal.