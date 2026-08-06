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Como cada día, la quiniela vuelve a presentar sus resultados oficiales a través de las loterías provinciales del país. Se trata del juego de apuesta con mayor tradición en la Argentina, cuyos premios dependen exclusivamente de la cantidad de números acertadas y del monto apostado.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este jueves, 6 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 4946 (Tomates) y las letras son: G M P Y.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del jueves 6 de agosto

 1°4946 11°8764 
 5143  12°5172
 3°8176  13°8284 
 7066  14°6152 
 5215  15°4193 
 6°1943  16°9281
 3244  17°5789 
 9249  18°3396 
 2006  19°1640 
 10°7016  20°6539 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este jueves 6 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este jueves 6 de agosto. A la cabeza salió el número 1902 - Niño.

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 1°1902 11°1024 
 2985   12°1987
 3°6828  13°1842 
 6132  14°0043 
 0097  15°1056 
 6°2217  16°0738
 0102  17°5686 
 4989  18°1944 
 2669  19°6465 
 10°1974  20°6563 

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se fijan en base al número de aciertos de los apostantes. 

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope establecido. 

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¿Qué significa soñar con tomates?

Soñar con tomates suele simbolizar vitalidad, abundancia y nutrir proyectos o relaciones. Indica energía para concretar metas y disfrutar de vínculos afectivos.

Tomates rojos y maduros auguran prosperidad y deseo; verdes o podridos advierten impaciencia, conflictos o desgaste. También invitan a cuidar la salud y el autocuidado.

¿Qué significa soñar con niño?

Soñar con Niño suele simbolizar inocencia, nuevos comienzos y el nacimiento de ideas o proyectos. Puede reflejar tu parte vulnerable y creativa que busca protección y crecimiento.

También puede señalar deseos de cuidar o ser cuidado, o inmadurez ante una situación. El contexto del sueño y tus emociones determinan si anuncia alegría, responsabilidad o necesidad de madurar.