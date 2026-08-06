Como cada día, la quiniela vuelve a presentar sus resultados oficiales a través de las loterías provinciales del país. Se trata del juego de apuesta con mayor tradición en la Argentina, cuyos premios dependen exclusivamente de la cantidad de números acertadas y del monto apostado.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este jueves, 6 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 4946 (Tomates) y las letras son: G M P Y.

Los resultados de la Quiniela Nacional del jueves 6 de agosto

1° 4946 11° 8764 2° 5143 12° 5172 3° 8176 13° 8284 4° 7066 14° 6152 5° 5215 15° 4193 6° 1943 16° 9281 7° 3244 17° 5789 8° 9249 18° 3396 9° 2006 19° 1640 10° 7016 20° 6539

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este jueves 6 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este jueves 6 de agosto. A la cabeza salió el número 1902 - Niño.

1° 1902 11° 1024 2° 2985 12° 1987 3° 6828 13° 1842 4° 6132 14° 0043 5° 0097 15° 1056 6° 2217 16° 0738 7° 0102 17° 5686 8° 4989 18° 1944 9° 2669 19° 6465 10° 1974 20° 6563

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se fijan en base al número de aciertos de los apostantes.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope establecido.

¿Qué significa soñar con tomates?

Soñar con tomates suele simbolizar vitalidad, abundancia y nutrir proyectos o relaciones. Indica energía para concretar metas y disfrutar de vínculos afectivos.

Tomates rojos y maduros auguran prosperidad y deseo; verdes o podridos advierten impaciencia, conflictos o desgaste. También invitan a cuidar la salud y el autocuidado.

¿Qué significa soñar con niño?

Soñar con Niño suele simbolizar inocencia, nuevos comienzos y el nacimiento de ideas o proyectos. Puede reflejar tu parte vulnerable y creativa que busca protección y crecimiento.

También puede señalar deseos de cuidar o ser cuidado, o inmadurez ante una situación. El contexto del sueño y tus emociones determinan si anuncia alegría, responsabilidad o necesidad de madurar.