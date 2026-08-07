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La quiniela es uno de los juegos de azar más típicos y elegidos en Argentina, controlado por las loterías oficiales de cada provincia. Cada jornada se realizan diversos sorteos y los premios se asignan según el monto apostado y la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este jueves, 6 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 7778 (Ramera) y las letras son: A E F K.

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Resultados de la Quiniela Nacional del jueves 6 de agosto

 1°7778 11°6313 
 8311  12°5432
 3°5259  13°3729 
 6753  14°0171 
 4761  15°3171 
 6°2722  16°3502
 1132  17°2327 
 6566  18°5434 
 9223  19°7391 
 10°2411  20°0063 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este jueves 6 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este jueves 6 de agosto. A la cabeza salió el número 9501 - Agua.

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 1°9501 11°3495 
 6490   12°1880
 3°8611  13°6403 
 4427  14°4591 
 4214  15°7915 
 6°6396  16°3405
 3659  17°6095 
 1356  18°0819 
 1429  19°4142 
 10°1807  20°2129 

Autoexclusión voluntaria: ¿cómo iniciar el trámite?

Los que quieran autoexcluirse de las salas de juego en la provincia de Buenos Aires pueden acceder a los formularios en los sitios oficiales. El trámite incluye un Formulario de Autoexclusión y uno de Consentimiento.

Ambos documentos deben descargarse, completarse y presentarse en cualquier sala de juegos. La autoexclusión es completamente voluntaria y tiene una duración de 2 años.

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¿Qué significa soñar con ramera?

Soñar con una Ramera puede señalar conflictos entre deseo, límites y autoestima, así como miedo al juicio social.

También sugiere relaciones percibidas como transaccionales o la necesidad de afirmar tu valor; interpreta según las emociones y el contexto del sueño.

¿Qué significa soñar con agua?

Soñar con agua refleja tu estado emocional: agua clara indica paz y claridad; agua turbia sugiere confusión o ansiedad.

También puede señalar cambios y renovación: corrientes fuertes aluden a transiciones intensas, agua estancada a estancamiento y lluvia a alivio.