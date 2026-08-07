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La quiniela es uno de los juegos de azar más típicos y elegidos en Argentina, controlado por las loterías oficiales de cada provincia. Cada jornada se realizan diversos sorteos y los premios se asignan según el monto apostado y la cantidad de cifras acertadas.
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este jueves, 6 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 7778 (Ramera) y las letras son: A E F K.
Resultados de la Quiniela Nacional del jueves 6 de agosto
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|6313
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|6753
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|9223
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|0063
Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este jueves 6 de agosto
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este jueves 6 de agosto. A la cabeza salió el número 9501 - Agua.
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|3495
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|8611
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|6403
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|4427
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Autoexclusión voluntaria: ¿cómo iniciar el trámite?
Los que quieran autoexcluirse de las salas de juego en la provincia de Buenos Aires pueden acceder a los formularios en los sitios oficiales. El trámite incluye un Formulario de Autoexclusión y uno de Consentimiento.
Ambos documentos deben descargarse, completarse y presentarse en cualquier sala de juegos. La autoexclusión es completamente voluntaria y tiene una duración de 2 años.
¿Qué significa soñar con ramera?
Soñar con una Ramera puede señalar conflictos entre deseo, límites y autoestima, así como miedo al juicio social.
También sugiere relaciones percibidas como transaccionales o la necesidad de afirmar tu valor; interpreta según las emociones y el contexto del sueño.
¿Qué significa soñar con agua?
Soñar con agua refleja tu estado emocional: agua clara indica paz y claridad; agua turbia sugiere confusión o ansiedad.
También puede señalar cambios y renovación: corrientes fuertes aluden a transiciones intensas, agua estancada a estancamiento y lluvia a alivio.