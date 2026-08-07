La quiniela es uno de los juegos de azar más típicos y elegidos en Argentina, controlado por las loterías oficiales de cada provincia. Cada jornada se realizan diversos sorteos y los premios se asignan según el monto apostado y la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este jueves, 6 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 7778 (Ramera) y las letras son: A E F K.

Resultados de la Quiniela Nacional del jueves 6 de agosto

1° 7778 11° 6313 2° 8311 12° 5432 3° 5259 13° 3729 4° 6753 14° 0171 5° 4761 15° 3171 6° 2722 16° 3502 7° 1132 17° 2327 8° 6566 18° 5434 9° 9223 19° 7391 10° 2411 20° 0063

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este jueves 6 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este jueves 6 de agosto. A la cabeza salió el número 9501 - Agua.

1° 9501 11° 3495 2° 6490 12° 1880 3° 8611 13° 6403 4° 4427 14° 4591 5° 4214 15° 7915 6° 6396 16° 3405 7° 3659 17° 6095 8° 1356 18° 0819 9° 1429 19° 4142 10° 1807 20° 2129

Autoexclusión voluntaria: ¿cómo iniciar el trámite?

Los que quieran autoexcluirse de las salas de juego en la provincia de Buenos Aires pueden acceder a los formularios en los sitios oficiales. El trámite incluye un Formulario de Autoexclusión y uno de Consentimiento.

Ambos documentos deben descargarse, completarse y presentarse en cualquier sala de juegos. La autoexclusión es completamente voluntaria y tiene una duración de 2 años.

¿Qué significa soñar con ramera?

Soñar con una Ramera puede señalar conflictos entre deseo, límites y autoestima, así como miedo al juicio social.

También sugiere relaciones percibidas como transaccionales o la necesidad de afirmar tu valor; interpreta según las emociones y el contexto del sueño.

¿Qué significa soñar con agua?

Soñar con agua refleja tu estado emocional: agua clara indica paz y claridad; agua turbia sugiere confusión o ansiedad.

También puede señalar cambios y renovación: corrientes fuertes aluden a transiciones intensas, agua estancada a estancamiento y lluvia a alivio.