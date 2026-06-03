En esta noticia

La quiniela es uno de los juegos de azar más habituales y elegidos en Argentina, gestionado por las loterías oficiales de cada provincia. Cada jornada se realizan varios sorteos y los premios se asignan según el monto apostado y la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este miércoles, 3 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 5620 (La Fiesta) y las letras son: C Q X Y.

Te puede interesar

Atrae a la mala fortuna y energías negativas: la planta que nunca hay que tener en el hogar, según el Feng Shui

Resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 3 de junio

 1°5620 11°3968 
 1546  12°7387
 3°1636  13°6246 
 6975  14°1903 
 3191  15°4806 
 6°2031  16°7443
 7087  17°3414 
 6405  18°3593 
 4844  19°6828 
 10°3184  20°9294 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este miércoles 3 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este miércoles 3 de junio. A la cabeza salió el número 0039 - Lluvia.

Te puede interesar

Argentina hace historia: regresa al país un mamífero que se consideraba extinto hace más de 100 años y es un orgullo
 1°0039 11°3335 
 3275   12°0338
 3°6463  13°5872 
 2557  14°7555 
 7006  15°3337 
 6°6132  16°4380
 2696  17°1914 
 1059  18°4089 
 1187  19°8561 
 10°0909  20°6062 

Autoexclusión voluntaria: ¿cómo iniciar el trámite?

Los que prefieran autoexcluirse de las salas de juego en la provincia de Buenos Aires pueden acceder a los formularios en los sitios oficiales. El trámite incluye un Formulario de Autoexclusión y uno de Consentimiento.

Ambos documentos deben descargarse, completarse y presentarse en cualquier sala de juegos. La autoexclusión es completamente voluntaria y tiene una duración de 2 años.

Te puede interesar

Por la nueva Ley de Sucesiones, los cónyuges no recibirán los bienes aunque lo diga el testamento: es en estos casos

Te puede interesar

Inaugurarán la autopista circunvalación más esperada de la provincia que reducirá para siempre el tráfico de la Ciudad

¿Qué significa soñar con la fiesta?

Soñar con La Fiesta suele reflejar alegría, deseo de socializar y necesidad de pertenencia; anuncia momentos de unión y energía positiva.

Si la fiesta te abruma, puede señalar excesos o evasión de problemas; invita a poner límites, descansar y equilibrar tus compromisos.

¿Qué significa soñar con lluvia?

Soñar con lluvia simboliza limpieza emocional y renovación. Señala que se disuelven cargas y nace la oportunidad de empezar de nuevo.

Según el contexto, puede presagiar abundancia o tristeza pasajera. Lluvia suave aporta calma; lluvia torrencial refleja preocupaciones.