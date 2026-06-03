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La quiniela es uno de los juegos de azar más habituales y elegidos en Argentina, gestionado por las loterías oficiales de cada provincia. Cada jornada se realizan varios sorteos y los premios se asignan según el monto apostado y la cantidad de cifras acertadas.
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este miércoles, 3 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 5620 (La Fiesta) y las letras son: C Q X Y.
Resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 3 de junio
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Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este miércoles 3 de junio
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este miércoles 3 de junio. A la cabeza salió el número 0039 - Lluvia.
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Autoexclusión voluntaria: ¿cómo iniciar el trámite?
Los que prefieran autoexcluirse de las salas de juego en la provincia de Buenos Aires pueden acceder a los formularios en los sitios oficiales. El trámite incluye un Formulario de Autoexclusión y uno de Consentimiento.
Ambos documentos deben descargarse, completarse y presentarse en cualquier sala de juegos. La autoexclusión es completamente voluntaria y tiene una duración de 2 años.
¿Qué significa soñar con la fiesta?
Soñar con La Fiesta suele reflejar alegría, deseo de socializar y necesidad de pertenencia; anuncia momentos de unión y energía positiva.
Si la fiesta te abruma, puede señalar excesos o evasión de problemas; invita a poner límites, descansar y equilibrar tus compromisos.
¿Qué significa soñar con lluvia?
Soñar con lluvia simboliza limpieza emocional y renovación. Señala que se disuelven cargas y nace la oportunidad de empezar de nuevo.
Según el contexto, puede presagiar abundancia o tristeza pasajera. Lluvia suave aporta calma; lluvia torrencial refleja preocupaciones.