Los resultados de la quiniela generan expectativa día tras día, ya que es el juego más consultado de la Argentina. Cada sorteo es administrado por las loterías de las provincias y los premios mantienen un esquema fijo, basado en la precisión de los números elegidos por el apostador.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este martes, 2 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 8244 (La Cárcel) y las letras son: A C J M.

Resultados de la Quiniela Nacional del martes 2 de junio

1° 8244 11° 0656 2° 7794 12° 3502 3° 1097 13° 2862 4° 8030 14° 3993 5° 1991 15° 4341 6° 2797 16° 7965 7° 1702 17° 9234 8° 1886 18° 3961 9° 0008 19° 2613 10° 7211 20° 2065

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este martes 2 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este martes 2 de junio. A la cabeza salió el número 7528 - El Cerro.

1° 7528 11° 6408 2° 6306 12° 9528 3° 3283 13° 5681 4° 0081 14° 1711 5° 7926 15° 9010 6° 0744 16° 9052 7° 7006 17° 2449 8° 1089 18° 2432 9° 8449 19° 5125 10° 5011 20° 5625

Autoexclusión voluntaria: ¿cómo iniciar el trámite?

Los individuos que prefieran autoexcluirse de las salas de juego en la provincia de Buenos Aires pueden acceder a los formularios en los sitios oficiales. El trámite incluye un Formulario de Autoexclusión y uno de Consentimiento.

Ambos documentos deben descargarse, completarse y presentarse en cualquier sala de juegos. La autoexclusión es completamente voluntaria y tiene una duración de 2 años.

¿Qué significa soñar con la cárcel?

Soñar con La Cárcel refleja sensación de estar atrapado por miedos, culpas o responsabilidades y límites que frenan tu libertad.

También puede ser un llamado a la introspección y a asumir consecuencias para liberarte y recuperar control.

¿Qué significa soñar con el cerro?

Soñar con El Cerro suele representar metas elevadas, ambición y los esfuerzos necesarios para superar obstáculos. La altura simboliza perspectiva y la necesidad de ganar claridad antes de decidir.

Si estás subiendo, indica proceso y perseverancia; en la cima, logro y visión; al pie, preparación o dudas. Las emociones del sueño definen si es reto, refugio o llamado a reconectar con tus raíces.