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Los resultados de la quiniela generan expectativa día tras día, ya que es el juego más consultado de la Argentina. Cada sorteo es administrado por las loterías de las provincias y los premios mantienen un esquema fijo, basado en la precisión de los números elegidos por el apostador.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este martes, 2 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 8244 (La Cárcel) y las letras son: A C J M.

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Resultados de la Quiniela Nacional del martes 2 de junio

 1°8244 11°0656 
 7794  12°3502
 3°1097  13°2862 
 8030  14°3993 
 1991  15°4341 
 6°2797  16°7965
 1702  17°9234 
 1886  18°3961 
 0008  19°2613 
 10°7211  20°2065 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este martes 2 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este martes 2 de junio. A la cabeza salió el número 7528 - El Cerro.

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 1°7528 11°6408 
 6306   12°9528
 3°3283  13°5681 
 0081  14°1711 
 7926  15°9010 
 6°0744  16°9052
 7006  17°2449 
 1089  18°2432 
 8449  19°5125 
 10°5011  20°5625 

Autoexclusión voluntaria: ¿cómo iniciar el trámite?

Los individuos que prefieran autoexcluirse de las salas de juego en la provincia de Buenos Aires pueden acceder a los formularios en los sitios oficiales. El trámite incluye un Formulario de Autoexclusión y uno de Consentimiento.

Ambos documentos deben descargarse, completarse y presentarse en cualquier sala de juegos. La autoexclusión es completamente voluntaria y tiene una duración de 2 años.

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¿Qué significa soñar con la cárcel?

Soñar con La Cárcel refleja sensación de estar atrapado por miedos, culpas o responsabilidades y límites que frenan tu libertad.

También puede ser un llamado a la introspección y a asumir consecuencias para liberarte y recuperar control.

¿Qué significa soñar con el cerro?

Soñar con El Cerro suele representar metas elevadas, ambición y los esfuerzos necesarios para superar obstáculos. La altura simboliza perspectiva y la necesidad de ganar claridad antes de decidir.

Si estás subiendo, indica proceso y perseverancia; en la cima, logro y visión; al pie, preparación o dudas. Las emociones del sueño definen si es reto, refugio o llamado a reconectar con tus raíces.