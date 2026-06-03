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La quiniela continúa siendo el juego de apuestas preferido por los argentinos gracias a su dinámica simple y a sus sorteos constantes. Los resultados se publican de manera oficial en cada provincia y los premios se pagan bajo un sistema fijo que premia según la exactitud de los números seleccionados.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este miércoles, 3 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 1808 (Incendio) y las letras son: C N R Y.

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Resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 3 de junio

 1°1808 11°9140 
 3938  12°7114
 3°8227  13°0624 
 8918  14°5051 
 3370  15°3454 
 6°4612  16°1222
 3623  17°7831 
 9713  18°2814 
 5031  19°1018 
 10°2649  20°9918 

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este miércoles 3 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este miércoles 3 de junio. A la cabeza salió el número 0292 - El Médico.

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 1°0292 11°5614 
 5063   12°0146
 3°7432  13°1476 
 7171  14°4981 
 4136  15°4594 
 6°2739  16°4150
 2003  17°0715 
 7936  18°6153 
 7284  19°2007 
 10°9382  20°8224 

¿Cómo es el sorteo de la quiniela?

  • Para Capital Federal, el sorteo de premios de los números se efectúa en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y, para la provincia de Buenos Aires, en las salas de la Lotería de la Provincia.
  • Se emplean cuatro bolilleros que van a componer los distintos números: el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad.
  • Cada uno de esos bolilleros tienen 10 bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero para las ubicaciones en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones).

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¿Qué significa soñar con incendio?

Soñar con un incendio suele simbolizar emociones intensas y cambios radicales: pasión, ira o una purificación que impulsa a renacer. También puede indicar energía creativa desbordada o la necesidad de soltar lo que ya no sirve.

Si logras apagarlo o escapar, sugiere control y superación; si te devora o destruye tu hogar, advierte conflictos, pérdidas o estrés. Observa el lugar y tus sensaciones: ahí está la clave del mensaje.

¿Qué significa soñar con el médico?

Soñar con El Médico suele indicar necesidad de sanación y cuidado, tanto físico como emocional. Invita a prestarte atención y buscar orientación experta o apoyo cercano.

También puede reflejar ansiedad por la salud o miedo a un diagnóstico. Si el médico es acogedor, sugiere alivio; si es distante, advierte revisar hábitos y pendientes.