La quiniela continúa siendo el juego de apuestas preferido por los argentinos gracias a su dinámica simple y a sus sorteos constantes. Los resultados se publican de manera oficial en cada provincia y los premios se pagan bajo un sistema fijo que premia según la exactitud de los números seleccionados.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este miércoles, 3 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 1808 (Incendio) y las letras son: C N R Y.

Resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 3 de junio

1° 1808 11° 9140 2° 3938 12° 7114 3° 8227 13° 0624 4° 8918 14° 5051 5° 3370 15° 3454 6° 4612 16° 1222 7° 3623 17° 7831 8° 9713 18° 2814 9° 5031 19° 1018 10° 2649 20° 9918

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este miércoles 3 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este miércoles 3 de junio. A la cabeza salió el número 0292 - El Médico.

1° 0292 11° 5614 2° 5063 12° 0146 3° 7432 13° 1476 4° 7171 14° 4981 5° 4136 15° 4594 6° 2739 16° 4150 7° 2003 17° 0715 8° 7936 18° 6153 9° 7284 19° 2007 10° 9382 20° 8224

¿Cómo es el sorteo de la quiniela?

Para Capital Federal, el sorteo de premios de los números se efectúa en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y, para la provincia de Buenos Aires, en las salas de la Lotería de la Provincia.

Se emplean cuatro bolilleros que van a componer los distintos números: el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad .

que van a componer los distintos números: . Cada uno de esos bolilleros tienen 10 bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero para las ubicaciones en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones).

¿Qué significa soñar con incendio?

Soñar con un incendio suele simbolizar emociones intensas y cambios radicales: pasión, ira o una purificación que impulsa a renacer. También puede indicar energía creativa desbordada o la necesidad de soltar lo que ya no sirve.

Si logras apagarlo o escapar, sugiere control y superación; si te devora o destruye tu hogar, advierte conflictos, pérdidas o estrés. Observa el lugar y tus sensaciones: ahí está la clave del mensaje.

¿Qué significa soñar con el médico?

Soñar con El Médico suele indicar necesidad de sanación y cuidado, tanto físico como emocional. Invita a prestarte atención y buscar orientación experta o apoyo cercano.

También puede reflejar ansiedad por la salud o miedo a un diagnóstico. Si el médico es acogedor, sugiere alivio; si es distante, advierte revisar hábitos y pendientes.