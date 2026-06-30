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La quiniela continúa siendo el juego de apuestas preferido por los argentinos gracias a su dinámica simple y a sus sorteos constantes. Los resultados se publican de manera oficial en cada provincia y los premios se pagan bajo un sistema fijo que premia según la exactitud de los números seleccionados.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este martes, 30 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 4311 (Palito) y las letras son: E S T W.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del martes 30 de junio

 1°4311 11°0400 
 1188  12°2726
 3°5925  13°9571 
 5970  14°8362 
 9279  15°9402 
 6°0729  16°8265
 7664  17°1784 
 9640  18°7750 
 1656  19°3639 
 10°0766  20°8297 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este martes 30 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este martes 30 de junio. A la cabeza salió el número 7510 - La Leche.

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 1°7510 11°2729 
 0578   12°2023
 3°4616  13°7155 
 4656  14°2432 
 4933  15°1666 
 6°6717  16°6867
 5884  17°8532 
 6195  18°0087 
 8983  19°9962 
 10°2784  20°0355 

¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?

Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo proporciona de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal calificado para suministrar contención e información.

También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.

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¿Qué significa soñar con palito?

Soñar con Palito puede simbolizar sencillez y fragilidad; invita a volver a lo básico y a cuidar tus recursos.

Si Palito se rompe o se pierde sugiere inseguridad o límites débiles; si te ayuda a construir o marcar un rumbo, anuncia avances modestos con constancia.

¿Qué significa soñar con la leche?

Soñar con La Leche suele simbolizar nutrición, cariño y crecimiento. Puede anunciar prosperidad, apoyo familiar y necesidad de autocuidado.

Si La Leche aparece derramada, cortada o sucia, señala pérdidas, tensiones o emociones estancadas. El contexto y tu emoción en el sueño afinan el significado.