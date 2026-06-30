Miles de participantes siguen cada día los sorteos oficiales de la quiniela, el juego más famoso del país. Administrada por organismos provinciales, esta lotería distribuye premios establecidos que varían del monto apostado y del acierto numérico en cada una de las modalidades disponibles.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este lunes, 29 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 4288 (El Papa) y las letras son: E N S T.

Los resultados de la Quiniela Nacional del lunes 29 de junio

1° 4288 11° 6502 2° 3719 12° 2843 3° 5159 13° 5518 4° 6252 14° 6397 5° 8554 15° 5714 6° 1885 16° 1326 7° 1872 17° 9901 8° 3036 18° 6336 9° 8265 19° 7069 10° 4577 20° 7729

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este lunes 29 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este lunes 29 de junio. A la cabeza salió el número 9715 - Niña Bonita.

1° 9715 11° 5995 2° 3704 12° 5181 3° 2487 13° 4704 4° 6083 14° 5368 5° 8610 15° 2848 6° 1416 16° 7640 7° 1911 17° 8260 8° 4347 18° 0962 9° 2886 19° 5469 10° 0061 20° 0806

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se fijan conforme al número de aciertos de los competidores.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope establecido.

¿Qué significa soñar con el papa?

Soñar con El Papa suele representar búsqueda de guía espiritual, valores y necesidad de perdón. También indica respeto por la autoridad y deseo de claridad ante decisiones.

Si el sueño es armónico, augura paz y esperanza; si es tenso o distante, sugiere culpas, miedo al juicio o conflicto entre creencias y acciones.

¿Qué significa soñar con niña bonita?

Soñar con Niña Bonita suele reflejar inocencia, pureza y nuevos comienzos. También puede simbolizar esperanza y protección.

Además, puede hablar de tu autoimagen y del deseo de armonía en relaciones cercanas. Si está feliz, augura buenas noticias; si está triste, sugiere asuntos emocionales por sanar.