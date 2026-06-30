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Miles de participantes siguen cada día los sorteos oficiales de la quiniela, el juego más famoso del país. Administrada por organismos provinciales, esta lotería distribuye premios establecidos que varían del monto apostado y del acierto numérico en cada una de las modalidades disponibles.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este lunes, 29 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 4288 (El Papa) y las letras son: E N S T.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del lunes 29 de junio

 1°4288 11°6502 
 3719  12°2843
 3°5159  13°5518 
 6252  14°6397 
 8554  15°5714 
 6°1885  16°1326
 1872  17°9901 
 3036  18°6336 
 8265  19°7069 
 10°4577  20°7729 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este lunes 29 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este lunes 29 de junio. A la cabeza salió el número 9715 - Niña Bonita.

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 1°9715 11°5995 
 3704   12°5181
 3°2487  13°4704 
 6083  14°5368 
 8610  15°2848 
 6°1416  16°7640
 1911  17°8260 
 4347  18°0962 
 2886  19°5469 
 10°0061  20°0806 

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se fijan conforme al número de aciertos de los competidores. 

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope establecido. 

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¿Qué significa soñar con el papa?

Soñar con El Papa suele representar búsqueda de guía espiritual, valores y necesidad de perdón. También indica respeto por la autoridad y deseo de claridad ante decisiones.

Si el sueño es armónico, augura paz y esperanza; si es tenso o distante, sugiere culpas, miedo al juicio o conflicto entre creencias y acciones.

¿Qué significa soñar con niña bonita?

Soñar con Niña Bonita suele reflejar inocencia, pureza y nuevos comienzos. También puede simbolizar esperanza y protección.

Además, puede hablar de tu autoimagen y del deseo de armonía en relaciones cercanas. Si está feliz, augura buenas noticias; si está triste, sugiere asuntos emocionales por sanar.